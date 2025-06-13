【聚焦數據】５月新增人民幣貸款６２００億，較上月回升仍遜預期

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，首五個月人民幣貸款增加１０﹒６８萬億元（

人民幣．下同），根據首四月新增貸１０﹒０６萬億元計算，即５月新增人民幣貸款６２００億

元，較４月的２８００億元大增，惟仍低於市場預期的８５００億元。



首五個月，分部門看，住戶貸款增加５７２４億元，其中，短期貸款減少２６２４億元，中

長期貸款增加８３４７億元；企（事）業單位貸款增加９﹒８萬億元，其中，短期貸款增加

３﹒１４萬億元，中長期貸款增加６﹒１６萬億元，票據融資增加３６４５億元；非銀行業金融

機構貸款增加１３５７億元。



５月末，本外幣貸款餘額２７０﹒２萬億元，同比增長６﹒７％。月末人民幣貸款餘額

２６６﹒３２萬億元，同比增長７﹒１％，略低市場預期的增速７﹒２％。



５月末，外幣貸款餘額５３９４億美元，同比下降１６﹒３％。前五個月外幣貸款減少２７

億美元。



＊５月人民幣存款增加２﹒１８萬億元＊



前五個月人民幣存款增加１４﹒７３萬億元，根據前四個月人民幣存款增加１２﹒５５萬億

元，即５月人民幣存款增加２﹒１８萬億元，４月為減少４４００億元。



前五個月，住戶存款增加８﹒３萬億元，非金融企業存款減少７３億元，財政性存款增加

２﹒０７萬億元，非銀行業金融機構存款增加３﹒０７萬億元。



５月末，外幣存款餘額９９０１億美元，同比增長１９％。前五個月外幣存款增加１３７２

億美元。



５月末，本外幣存款餘額３２４﹒０８萬億元，同比增長８﹒３％。月末人民幣存款餘額

３１６﹒９６萬億元，同比增長８﹒１％。（ｃｔ）

