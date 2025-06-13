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AH股新聞

13/06/2025 17:01

【聚焦數據】５月末社融規模存量４２６﹒１６萬億，增８﹒７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據中國人民銀行初步統計，２０２５年５月末社會融資規模存
量為４２６﹒１６萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％。
　
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２６２﹒８６萬億元，同比增長７％；對實體經
濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒１９萬億元，同比下降３１﹒５％；委託貸款餘額為
１１﹒２２萬億元，同比增長０﹒４％；信託貸款餘額為４﹒３６萬億元，同比增長５﹒４％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒２７萬億元，同比下降７﹒４％；企業債券餘額為３２﹒９１
萬億元，同比增長３﹒４％；政府債券餘額為８７﹒３９萬億元，同比增長２０﹒９％；非金融
企業境內股票餘額為１１﹒８７萬億元，同比增長２﹒９％。
　
　　從結構看，５月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒７％
，同比低１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％，同比低０﹒１
個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒６％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比
低０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒１個百分點；企業債
券餘額佔比７﹒７％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比２０﹒５％，同比高２﹒１個
百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒１個百分點。（ｊｑ）

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