《中國要聞》中印外長外秘對話：努力推進交流合作，妥善處理矛盾

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外交部網站發文指，外交部副部長孫衛東１２日同印度外

交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印副外長╱外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾。



孫衛東表示，在中印雙方共同努力下，當前中印關係保持來之不易的改善發展勢頭。雙方要

堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，持續增進政治互信，努力推進各領域交流合作

，妥善處理矛盾分歧，推動中印關係沿著健康穩定軌道向前發展，共同為維護國際和地區和平穩

定和發展繁榮發揮建設性作用。



孫衛東和唐勇勝就下階段中印交流合作和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見。印

方重申支持中國擔任上海合作組織輪值主席國工作。雙方一致同意共同為適時舉行中印邊界問題

特別代表第２４次會晤作好準備。雙方將繼續致力於落實好２０２５年中印建交７５周年紀念活

動，推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話，辦好印度香客赴

中國西藏自治區岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖。



孫衛東並就１２日在印度古吉拉特邦發生的空難事件向印方表示哀悼和慰問。（ｓｌ）

