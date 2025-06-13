《中國要聞》１４部委：糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風

《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委、教育部、工信部、公安部、財政部、商務部、審

計署、國務院國資委、國家稅務總局、國家市監總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局

、國家藥監局等全國糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風部際聯席工作機制１４部委，今日

聯合發布《關於印發２０２５年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》。



《工作要點》共分為４個部分１５項內容。其中指出：要持續深化醫藥購銷領域治理，緊盯

「關鍵少數」和關鍵崗位，聚焦藥品、高值醫用耗材、醫用設備、基建和信息化項目招投標、後

勤服務等監管重點，持續規範檢測樣本外送、外配處方、項目審批、資金使用等關鍵環節行為，

加大行政執法和司法辦案力度。



＊完善行賄人、受賄人「黑名單」制度和不良單位記錄制度＊



完善醫藥購銷領域行賄人、受賄人「黑名單」制度和不良單位記錄制度。落實對業務指導的

醫藥行業社會組織督促職責，規範兼職取酬、期刊管理、會議舉辦，嚴格分支機構設立審批，積

極引導行業組織提升專業化水平和公信力。



要系統糾治醫療服務亂象，統籌運用處方抽查、智能提示、飛行檢查、績效評價、醫院巡查

、異常住院費用病例核查以及統計、審計、投訴處置等手段，重點聚焦患者隱私保護、基因檢測

、輔助生殖、醫療美容、兒童近視防控、醫學證明開具等領域違法違規行為，深入開展整治殯葬

領域腐敗亂象，持續保持懲治腐敗高壓態勢。



規範互聯網診療行為。聚焦資質准入、互聯網診療活動是否與實體醫療機構診療科目一致、

診療活動開展、互聯網處方等互聯網診療重點環節，強化「線上醫療」監管。



重點打擊網絡「醫托」、違規發布醫藥廣告，以及假借醫學科普或會議活動等「引流」、「

帶貨」、偽造編造變造在職或離退休行業人員視頻營銷牟利等不法行為。建立完善懲治涉醫互聯

網違法違規行為多部門協同查處機制。



＊對醫務人員違背醫德損害患者權利等「零容忍」＊



強化醫德醫風管理。壓實醫療機構責任，切實履行醫德醫風管理主體責任。加強醫務人員日

常教育和引導，將行風建設與業務能力提升同部署。對個別醫務人員違背醫德、敗壞醫風，損害

公共利益、患者權利和行業形象的要「零容忍」，嚴肅處理。



維護醫保基金安全。緊盯定點醫療機構、定點零售藥店、職業騙保人，嚴厲打擊欺詐騙保和

整治違規使用醫保基金行為，用好多部門聯合懲戒機制。（ｓｌ）

