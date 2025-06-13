Ｌａｂｕｂｕ內地主題快閃店１分錢門票秒殺，二手平台開價三百元

《經濟通通訊社１３日專訊》泡泡瑪特（０９９９２）旗下Ｌａｂｕｂｕ公仔熱潮停不了。

泡泡瑪特今起在北京、上海、廣州和成都開出共４家主題快閃店，主要售賣和展示Ｌａｂｕｂｕ

便利店系列產品，還預告將在香港、澳門等地開更多主題快閃店。不過，要進入主題快閃店，需

提前在官方渠道預約並支付０﹒０１元（人民幣．下同）購買進店資格，現場不開放未經預約排

隊進入。目前官方渠道暫只開放了今日和明日的預約，４個城市所有可預約時段的快閃店門票均

已售罄。有內媒發現，在某二手交易平台上，有賣家標價超３００元出售快閃店門票。



據了解，泡泡瑪特微信小程序自昨日起每日上午１０時開放次日時段預約，每個ＩＤ限預約

一次進店時間。４家快閃店自早上１０時起設２４個進店時段，每２０分鐘為一個時段，每個時

段限１５人，實際情況或根據現場管控進行調整，進店顧客需要在２０分鐘內完成選購並結帳，

每位預約成功的顧客僅限結帳一次。



有內媒今早去到位於廣州天河區的快閃店，發現除了廣州本地顧客外，還有來自貴陽等其他

省份的民眾專程到來購買Ｌａｂｕｂｕ。此外，泡泡瑪特微信小程序上相關Ｌａｂｕｂｕ新產品

已售罄。



＊閑魚６月以來Ｌａｂｕｂｕ租賃成交量比５月增１倍＊



買不到的話可以租？二手交易平台閑魚上出現出租Ｌａｂｕｂｕ公仔的新商機。據內媒報道

，其中，Ｌａｂｕｂｕ一代「ｔｉｍｅ ｔｏ ｃｈｉｌｌ」日租價格３０元，Ｚｉｍｏｍｏ大

天使、大首領日租價格介乎５０至８０元。閒魚數據更顯示，６月以來Ｌａｂｕｂｕ相關商品的

搜索量較５月翻了１０倍，Ｌａｂｕｂｕ租賃的成交量也比５月翻了一番。這一潮流趨勢還帶旺

了閑魚上「Ｌａｂｕｂｕ改娃」、「Ｌａｂｕｂｕ娃衣定製」、「Ｌａｂｕｂｕ鑑定」、「

Ｌａｂｕｂｕ修毛捏臉」等周邊服務。



報道稱引述在閑魚做Ｌａｂｕｂｕ出租生意的網民稱，很多人都喜歡用Ｌａｂｕｂｕ拍照出

片，租客多為準備聚會或拍攝社交平台照片、短視頻等，相比高價購買，租賃能讓他們降低嘗鮮

成本。（ｓｌ）

