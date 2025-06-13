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AH股新聞

13/06/2025 08:27

中信股份（２６７）附屬中信金屬旗下卡庫拉銅礦恢復西區井下工作

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中信股份（００２６７）公布，附屬公司中信金屬股份
（滬：６０１０６１）近日獲悉，參股公司艾芬豪礦業更新旗下位於剛果民主共和國的卡莫阿－
卡庫拉銅礦內的卡庫拉地下礦山因礦震暫停井下作業情況，卡庫拉的抽水能力已穩定地下水位。
卡庫拉西區井下工作於本月７日恢復，東區將盡快重啟採礦作業，將專注於井巷開拓工程，以打
通現有採區以東新採區的進場通道；在卡庫拉礦山遠東區新採區的開拓工程，將與抽水工作區域
空間上隔離開來予以實施，預計於明年第二季度完工；預計於今年８月在卡庫拉礦山東區開展抽
水作業，並於第四季度完成。
　
　　中信金屬指，卡莫阿－卡庫拉銅礦一期和二期選礦廠繼續以約５０％的綜合產能運行，一期
和二期選礦廠在本年內逐步推進產量爬坡，並將由卡庫拉西區採出的礦石補充供礦；卡莫阿地下
礦山採礦活動和毗鄰的三期選廠持續正常運營，未受影響；預計在銅精礦產量和庫存滿足條件後
，位於礦山現場的冶煉廠將於９月開始運行，並於１０月出產第一批陽極銅。
　
　　中信金屬指，艾芬豪礦業初步調查結果顯示，礦震源自卡庫拉礦山東區岩石採出率很高的區
域；目前認為原計劃第二步開採的二次採場發生下沉型變形，導致應力重新分布傳導至該區域的
礦柱；從而導致礦柱承載應力過大發生變形；採空區的回填雖然無法阻止應力重新分布至區域礦
柱，但在某些情形下可能起到緩解作用。此外，卡莫阿－卡庫拉更新今年生產指導，將調整為
３７萬至４２萬噸，艾芬豪礦業已撤回Ｋａｍｏａ－Ｋａｋｕｌａ銅礦明年約６０萬噸銅產量的
目標。（ｗｈ）

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