《中國房產》統計局：房地產市場信心還在修復，止跌回穩還需努力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地首５月房地產開發投資降１０﹒７％

，商品房銷售額降３﹒８％，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，促進房地產市場止跌回穩政策

持續顯效，５月份房地產市場運行總體平穩。但也要看到，房地產市場仍在調整過程中，市場信

心還在修復，市場供求關係仍待改善，促進房地產止跌回穩還需要繼續努力。下階段，持續推動

城市更新和危舊房改造，加大「好房子」建設供應力度，促進剛性和改善性住房需求釋放，積極

構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。



＊新建商品住宅價格同比降幅繼續收窄＊



從５月情況看，房地產市場運行總體平穩。７０個大中城市房價同比降幅繼續收窄，商品房

庫存持續減少。從市場交易看，在各項穩樓市政策作用下，房地產銷售基本平穩。１－５月份，

新建商品房銷售面積和銷售額同比分別下降２﹒９％和３﹒８％，與１－４月份基本持平。部分

一線、二線城市市場交易較為活躍，商品房銷售面積和銷售額保持增長。



從市場價格看，新建商品住宅價格同比降幅繼續收窄。５月份７０個大中城市中，多數城市

商品住宅銷售價格同比降幅收窄。其中，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比降幅比上

月收窄０﹒４、０﹒４和０﹒５個百分點；二手住宅銷售價格同比降幅分別收窄０﹒５、０﹒４

和０﹒５個百分點。從商品房庫存看，５月末商品房待售面積比４月末減少７１５萬平方米，連

續三個月減少。

