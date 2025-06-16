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AH股新聞

16/06/2025 08:42

【國務會議】李強：用好上海自貿區經驗，更大範圍釋放創新紅利

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李強１３日主持召開國務院常
務會議，要用好中國（上海）自由貿易試驗區全面對接國際高標準經貿規則的試點經驗，在更大
範圍釋放制度創新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質量發展。
　
＊更大力度開展制度型開放試驗＊
　
　　會議指出，要用好中國（上海）自由貿易試驗區全面對接國際高標準經貿規則的試點經驗，
在更大範圍釋放制度創新紅利，以高水平開放推動深層次改革、高質量發展。要因地制宜做好複
制推廣工作，充分考慮各地實際情況，重點推進企業和群眾急需的試點舉措，做好與其他改革開
放試點措施的相互協調、相互銜接。要在守住風險底線的前提下，更大力度開展制度型開放試驗
，加快構建更高水平開放型經濟新體制。
　
＊要打破數據壁壘，盡快明確數據共享範圍＊
　
　　會議指出，要加快完善統一規範、協同共享、科學高效的信用修復機制，更好幫助失信主體
重塑信用。要統一修復規則，健全資格審查、過程監督、結果認定等環節標準規範。要打破數據
壁壘，盡快明確數據共享範圍、方式、頻率，促進相關領域社會數據互聯互通。要強化部門協同
，在受理辦理、更新反饋、異議處理等工作中密切配合、形成合力。
　
＊推動集採工作規範化制度化常態化開展＊
　
　　會議指出，要加強藥品和耗材集採政策評估，總結經驗、補齊短板，推動集採工作規範化制
度化常態化開展。要更好促進「三醫」協同發展和治理，完善公立醫院補償機制，支持醫藥企業
提高創新能力，更好滿足群眾多元化就醫用藥需求。要加強對藥品和耗材生產、流通、使用全鏈
條質量監管，扎實推進仿制藥質量和療效一致性評價，讓人民群眾用藥放心安心。

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