【數據解讀】統計局：中國宏觀政策留有後手，全年經濟有較好支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國新辦就５月份國民經濟運行情況舉行新

聞發布會，就第二季度ＧＤＰ增長率的預測，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，作為統計部門

來講，一般不做這方面的預測。因為統計局既作為數據生產者，又來進行預測，本身是存在一定

矛盾的。付凌暉強調，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調

整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行保駕護航。從下階段情況看，中國經濟長期向好的基本面

沒有改變。基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的特點明顯，推動經濟穩定運行有基礎、有保障、

有支撐。



一是發展態勢較好，穩定運行有基礎。二季度以來，盡管外部環境複雜多變，但宏觀政策持

續發力顯效，從主要指標看，１－５月份服務業生產指數、社會消費品零售總額同比分別增長

５﹒９％、５％，均比一季度有所加快。規模以上工業增加值實現了６﹒３％的較快增長。



二是政策發力顯效，行穩致遠有保障。從下階段情況看，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政

策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行保駕護航。



三是創新動能壯大，向好發展有支撐。１－５月份，規模以上數字產品制造業增加值同比增

長９﹒９％，１－４月份規模以上專精特新「小巨人」服務業企業營業收入增長１８﹒４％，充

分體現了新動能的強大活力。



＊中美經貿磋商機制會議為世界經濟注入更多穩定性＊



付凌暉稱，近期中美經貿磋商機制首次會議，就落實兩國元首６月５日重要通話共識和鞏固

日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展，有利於推

動中美經貿關系穩定和可持續發展，也將為世界經濟注入更多穩定性和確定性。



當然也要看到，外部環境仍然複雜嚴峻，不穩定不確定因素較多，國內新舊動能轉換存在陣

痛，推動經濟穩定運行的壓力猶存。面對複雜環境，關鍵還是要堅定不移辦好自己的事，實施好

更加積極有為的宏觀政策，不斷增強經濟發展內生動能，以高質量發展的確定性應對外部環境變

化的不確定性。

