【關稅戰】進口增速續降，統計局：部分國家加碼限制產生不利影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國５月以美元計價，出口同比增

４﹒８％，增幅較４月大幅回落３﹒３個百分點，進口同比降３﹒４％，降幅較４月擴大３﹒２

個百分點。

就５月進口增速繼續為負，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上回應，今年以來

，中國貨物進口下降是由多方面因素共同作用的結果。受國際貿易政策不確定性影響，全球世界

經濟增長動能減弱，全球貿易增長也在放緩，這不可避免地會影響中國進口的增長。同時，部分

國家加碼貿易限制性措施，也對中國進口產生一些不利影響。



＊國際大宗商品價格明顯下滑使進口均價下降＊



他指出，今年國際經濟增長動能減弱後，國際大宗商品價格明顯下滑，特別是能源價格，中

國作為能源原材料進口大國，大宗商品價格下降會對中國的進口額增長有影響。前５個月，中國

進口的鐵礦砂、原油、煤、大豆進口均價分別下降１６﹒４％、１０﹒６％、２２﹒５％、

１３﹒９％，這些因素都會對中國的進口產生一定影響。



他又指，在部分商品進口額下降的同時，中國主要工業產品進口保持增長，前５個月機電產

品進口額同比增長６％，其中自動數據處理設備及其零部件、集成電路進口額分別增長６９％、

７﹒３％。下階段，隨著國內需求不斷擴大，自主開放和單邊開放有序擴大，中國大市場必將為

世界提供更大機遇和更多選擇。

