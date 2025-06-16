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AH股新聞

16/06/2025 11:28

【數據解讀】５月消費零售增速年半高，統計局：以舊換新效果顯現

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地５月社會消費品零售總額增６﹒４％
，創２０２３年１２月以來一年半最高增速，大勝預期５％。國家統計局新聞發言人付凌暉表示
，消費品以舊換新政策效果不斷顯現，消費市場活力逐步增強。從未來發展看，直播帶貨、即時
零售等消費新業態新模式日益成熟，銀髮經濟、首發經濟、低空經濟等快速發展，消費經濟新的
增長點不斷湧現。
　
　　付凌暉指出，但也要看到，居民消費能力和信心仍有待提升，消費內生動能仍需增強。下階
段，要進一步落實好《提振消費專項行動方案》，著力提升居民消費能力和消費意願，進一步完
善消費環境，大力增加優質產品供給，積極推動服務消費提質擴容，促進消費市場穩定發展。
　
＊家電家具等零售額增速快，拉動社零增長１﹒９個百分點＊
　
　　５月份，限額以上單位商品零售額中，家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品
類、家具類商品零售額同比增長２５﹒６％－５３％之間，速度非常快，合計拉動社會消費品零
售總額增長１﹒９個百分點。設備更新投資的帶動作用也在持續顯現，前５個月設備工器具購置
投資增長１７﹒３％，拉動全部投資增長２﹒３個百分點，對投資增長的貢獻率達到６３﹒６％

　
　　他又指，今年以來，中國逐步擴大入境免簽國家範圍，促進了人員往來，也活躍了消費市場
。「五一」假期，入境外國人中適用免簽政策入境人次同比增長超過７０％。一些旅遊平台數據
顯示，入境旅遊訂單量成倍增長，銀聯、網聯處理境外來華人員支付交易筆數和交易金額分別增
長２﹒４倍和１﹒３倍。

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