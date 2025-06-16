《神州頭條》財經報章頭版摘要：深圳有望試點紅籌股二次上市

《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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６月１６日出版的第１２期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《用中長期規劃指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》。這是習近

平總書記２０１５年１０月至２０２５年４月期間有關重要論述的節錄。



２０２５科技金融與產業創新大會成功舉行

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６月１４日，２０２５科技金融與產業創新大會在上海市普陀區舉行。本次大會以「聚合力，匯

眾智，共建科技金融新高地」為主題，共商創新鏈與產業鏈無縫對接之道，共話科技金融賦能產

業升級之策。新華社黨組成員、秘書長徐玉長，上海市政府副秘書長、市發展改革委黨組書記、

主任顧軍，上海市普陀區委書記胡廣傑出席並致辭。



科技創新債券發行，有望擴容增量

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自５月７日人民銀行和中證監聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事宜的公告後，市場各方

反應熱烈。專家表示，科技創新債券有望繼續擴容增量，在一定程度上緩解資產荒問題。同時，

長期限科技創新債券的占比也可能提升，更好地匹配科技企業投資周期。





《上海證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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６月１６日出版的第１２期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近

平的重要文章《用中長期規劃指導經濟社會發展是我們黨治國理政的一種重要方式》。



併購整合提速，科創板助力集成電路產業創新發展

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海光信息擬吸併中科曙光，傑華特擬收購天易合芯４０﹒８９％的股權，晶豐明源擬收購易沖科

技１００％股權……自２０２４年６月１９日中證監發布《關於深化科創板改革服務科技創新和

新質生產力發展的八條措施》（簡稱「科創板八條」）以來，科創板集成電路公司按下了產業整

合「加速鍵」。



國元證券沈和付：一攬子金融政策持續強化資本市場韌性與活力

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５月７日，中國人民銀行、金融監管總局、中證監聯合推出一攬子金融政策，從貨幣政策、金融

監管、資本市場建設等多維度發力，貫徹落實中央政治局會議「持續穩定和活躍資本市場」的決

策部署。「一攬子金融政策充分彰顯了『時機準、謀劃實、措施準』的特點。」國元證券黨委書

記、董事長沈和付在近日接受上海證券報記者專訪時表示。





《證券時報》



深圳有望試點紅籌股二次上市，市場靜待細則出台

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大

開放的意見》。《意見》提到的「允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規

定在深圳證券交易所上市」引發了市場的關注。隨後，在國新辦新聞發布會上，國家發展改革委

副主任李春臨對「Ｈ＋Ａ」的政策條款作出了進一步闡述。



構建立體治理體系，平衡ＡＩ技術監管與發展

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近日，上海、天津、浙江等多地公布了「清朗．整治ＡＩ技術濫用」專項行動第一階段的工作成

效。在數字化浪潮中，ＡＩ技術如同一顆璀璨的新星，以破竹之勢融入經濟社會的各個領域，為

新質生產力的發展注入強大動力。然而，ＡＩ技術的迅猛發展也滋生出諸多亂象。專項行動第一

階段強化ＡＩ技術源頭治理，清理整治違規ＡＩ應用程序，加強ＡＩ生成合成技術和內容標識管

理，推動網站平台提升檢測鑒偽能力。



上交所：扎實推進「科創板八條」落地落實落細

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上交所黨委委員、副總經理苑多然近日在上海參加公開論壇時表示，上交所將扎實推進「科創板

八條」落地落實落細，一體推進各項制度深化改革，增強制度包容性和適應性。在服務新質生產

力發展的新征程中，上交所股票市場為科技創新與產業創新融合提供強大資本支持，促進「科技

－產業－資本」良性循環。（ｅｗ）

