《神州經脈》消費增速年半高，工業增加值、失業率半年低，股匯漲

《神州經脈》中國５月經濟數據喜憂參半，滬深股市今日（１６日）低開高走，重磅數據公

布後，滬綜指止跌反彈，收升０﹒３５％，報３３８８﹒７３點，深成指收升０﹒４％，創業板

指收升０﹒６６％。消費、ＩＰ經濟概念延續強勢，地產股異軍突起。滬深兩市全天成交

１﹒２１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮１７％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１８０２，較上個交易日４時３０分收盤

價升１１點子，四連升，再創２０２４年１１月８日以來逾七個月新高，全日在７﹒１７８７至

７﹒１８７８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７８９，較上個交易日跌１７點子

，止四連升，較市場預測偏強６５點。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平當地時間今日中午乘專機抵達哈薩克首都阿斯塔納，應哈薩克總統托卡耶

夫邀請，出席第二屆中國－中亞峰會。托卡耶夫總統率總統辦公廳主任達杰拜、副總理兼外長努

爾特列烏等高級官員到機場迎接。習近平落機後，在托卡耶夫陪同下觀看儀仗隊分列式，直升機

懸掛中哈國旗從機場上空飛過。兩國元首還在機場貴賓樓內共同欣賞哈薩克少年兒童的文藝表演

。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。



２﹒ 中國５月工業增加值同比增長５﹒８％，增幅略遜於預期的５﹒９％並創半年低點；首５

月固定資產投資則同比增長３﹒７％，略低於預期，為年內最低水平。不過，受益於以舊換新政

策，５月社會消費品零售總額同比增長６﹒４％，遠優預期的５％，創２０２３年１２月以來近

一年半的最高增速。國家統計局發言人付凌暉表示，外部不穩定不確定因素較多，國內需求擴大

內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。



３﹒ 中國５月全國城鎮調查失業率５％，較上月微降０﹒１個百分點，創半年新低。首５月全

國城鎮調查失業率平均值為５﹒２％。付凌暉表示，其中就業主體人群的失業率保持穩定，青年

人失業率連續三個月下降，就業形勢延續了穩的態勢。



４﹒ 中國首５月全國房地產開發投資同比下降１０﹒７％，降幅較首４月擴大０﹒４個百分點

。同期新建商品房銷售額下降３﹒８％，降幅較首４月擴大０﹒６個百分點。付凌暉表示，促進

房地產市場止跌回穩政策持續顯效，５月房地產市場運行總體平穩。房地產市場仍在調整過程中

，市場信心還在修復，市場供求關係仍待改善，促進房地產止跌回穩還需要繼續努力。另外，國

務院總理李強日前召開國務院常務會議，會議指要更大力度推動房地產市場止跌回穩。



５﹒ 國家統計局公布，５月７個大０中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降

幅繼續收窄。《路透》根據統計局數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌

幅續收窄至３﹒５％；環比則由平轉降，至下降０﹒２％，為七個月最差。經測算，５月７０個

大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１３個（上月２２個）；下跌５３個（上月４５個

）；持平的有四個（上月三個）。



６﹒ 據《路透》引述了解中美貿易談判的消息人士稱，北京方面尚未承諾批准美國軍事供應商

用於戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁體的出口許可；美國則繼續對中國採購的先進ＡＩ芯片

實施出口限制，因為擔心這些芯片用於軍事用途。知情人士還指，美國官員表示，他們希望將對

中國的現有關稅在日內瓦商定的８月１０日最後期限之後再延長９０天，這表明中美在該期限前

不太可能達成更持久的貿易協議。



７﹒ 個別地區最近傳出家電以舊換新補貼（國補）無法領取或政策調整等消息，引起消費者關

注。《新華網》今日發布題為《家電以舊換新「國補」調整調查》的文章解說相關情況，並指出

國家發改委、財政部最新文件明確，２０２５年家電「國補」結束時間為２０２５年１２月３１

日，多位專家亦稱，個別地區補貼暫停只屬短期、暫時、階段性，不排除追加財政資金預算，確

保相關政策有序實施。



８﹒ 中國銀行間市場交易商協今日召開中國銀行間市場支持汽車企業高質量發展座談會，中國

一汽、上汽集團、北汽集團、比亞迪、吉利控股、長城汽車、蔚來集團、小鵬汽車、小米集團９

家車企代表，以及主承銷商代表參會。會上車企代表介紹了行業「內捲式」競爭下遇到的困難和

挑戰，主承銷商代表圍繞車企融資需求進行了現場對接。下一步，交易商協會將鼓勵支持汽車企

業加大債券融資、規範健康發展、避免無序競爭。（ｓｌ）

