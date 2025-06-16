《鍾之日記》止跌回穩要加力，內房股借力大升

《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



憂慮中東戰事影響，美股三大指數在上周五齊挫超過１％。香江魚缸今日先低開百點，其後

表現反覆，午後隨著藥股跌幅收窄，恒指明確轉升更一舉突破兩萬四，全日收報２４０６０，升

１６８點或０﹒７％，主板成交超過２２９２億元，陸股通淨流入５７億元。



中國５月經濟數據喜憂參半，工業增加值同比增長５﹒８％，增幅略遜於預期的５﹒９％並

創半年低點；首５月固定資產投資則同比增長３﹒７％，略低於預期，為年內最低水平。不過，

受益於以舊換新政策，５月社會消費品零售總額同比增長６﹒４％，遠優預期的５％，創

２０２３年１２月以來近一年半的最高增速。就對第二季度ＧＤＰ增長率的預測，國家統計局新

聞發言人付凌暉表示，作為統計部門來講，一般不做這方面的預測，但他強調，中國政策工具箱

儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，將繼續為經濟穩定運行

保駕護航。



滬深股市今日低開高走，重磅數據公布後，滬綜指止跌反彈，收升０﹒３５％，報

３３８８﹒７３點，深成指收升０﹒４％，創業板指收升０﹒６６％。消費、ＩＰ經濟概念延續

強勢，地產股異軍突起。滬深兩市全天成交１﹒２１萬億元人民幣，較上個交易日縮１７％。



＊多重利好疊加，內房股近全線升＊



內房股普遍造好，金輝控股（０９９９３）收漲逾３５％，盤中漲幅一度達８８％；建業地

產（００８３２）漲逾２２％，雅居樂集團（０３３８３）漲逾７％，世茂集團（００８１３）

升近７％，融創中國（０１９１８）升逾６％，遠洋集團（０３３７７）升近６％，中國金茂

（００８１７）升逾４％。



６月１３日的國務院常務會議指出，要更大力度推動房地產市場止跌回穩，進一步優化現有

政策，提升政策實施的系統性有效性。另外，《廣州市提振消費專項行動實施方案（徵求意見稿

）》提到，優化房地產政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率。



不過，《路透》根據國家統計局公布的數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指

數同比跌幅續收窄至３﹒５％；環比則由平轉降，至下降０﹒２％，為七個月最差。首５月房地

產開發投資下降１０﹒７％；新建商品房銷售額３４０９１億元人民幣，下降３﹒８％。國家統

計局稱，房地產市場信心還待持續修復，市場供求關系仍待改善，促進房地產止跌回穩還需要繼

續努力。



＊大股東減持惹擔憂，藥明生物挫逾５％＊



藥明生物（０２２６９）最大股東ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ也向獨立第三方折讓５％配售８２９４萬股現有股份，佔股約２％，套現約２２

億元。



ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ過去曾多次減持股份

，這次可能是延續其資本運作計劃。不過，市場對大股東減持仍顯得擔憂，藥明生物今日急挫，

收跌５﹒３６％，報２６﹒５元，為表現最差藍籌。同系藥明康德（０２３５９）陪跌

０﹒３８％，藥明合聯（０２２６８）跌３﹒７％報４３﹒０５元。其他創新藥股同樣捱沽，中

生製藥（０１１７７）跌３﹒８％，石藥集團（０１０９３）跌１％。



減持引發短期市場擔憂，不過有分析師認為，這不代表大股東對公司前景看淡，反而可能是

資本運作的一部分。摩根士丹利仍對藥明生物持增持評級，並指公司近日才宣布成都微生物商業

化生產基地建設正式啟動，產能正加速擴張，予目標價３５元，或可趁其股價調整吸納。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

