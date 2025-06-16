《駐京專電》全國人大常委會２４日至２７日舉行，審議有關任免案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》據《新華社》報道，十四屆全國人大常委

會第四十五次委員長會議１６日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定

，十四屆全國人大常委會第十六次會議６月２４日至２７日在北京舉行。



會議議程包括：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；

審議有關任免案；審議國務院關於２０２４年中央決算的報告，審查和批准２０２４年中央決算

；審議國務院關於２０２４年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於

新質生產力發展情況的報告等。



＊審議反不正當競爭法修訂草案＊



十四屆全國人大常委會第十六次會議審議治安管理處罰法修訂草案、反不正當競爭法修訂草

案、突發公共衛生事件應對法草案、海商法修訂草案、法治宣傳教育法草案、漁業法修訂草案、

民用航空法修訂草案；審議全國人大社會建設委員會關於提請審議村民委員會組織法修正草案的

議案、關於提請審議城市居民委員會組織法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議社會救助

法草案的議案、關於提請審議醫療保障法草案的議案、關於提請審議食品安全法修正草案的議案

；審議國務院關於提請審議批准《關於建立國際調解院的公約》的議案。





