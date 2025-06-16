  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/06/2025 12:21

《駐京專電》全國人大常委會２４日至２７日舉行，審議有關任免案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》據《新華社》報道，十四屆全國人大常委
會第四十五次委員長會議１６日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定
，十四屆全國人大常委會第十六次會議６月２４日至２７日在北京舉行。
　
　　會議議程包括：審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告；
審議有關任免案；審議國務院關於２０２４年中央決算的報告，審查和批准２０２４年中央決算
；審議國務院關於２０２４年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議國務院關於
新質生產力發展情況的報告等。
　
＊審議反不正當競爭法修訂草案＊
　
　　十四屆全國人大常委會第十六次會議審議治安管理處罰法修訂草案、反不正當競爭法修訂草
案、突發公共衛生事件應對法草案、海商法修訂草案、法治宣傳教育法草案、漁業法修訂草案、
民用航空法修訂草案；審議全國人大社會建設委員會關於提請審議村民委員會組織法修正草案的
議案、關於提請審議城市居民委員會組織法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議社會救助
法草案的議案、關於提請審議醫療保障法草案的議案、關於提請審議食品安全法修正草案的議案
；審議國務院關於提請審議批准《關於建立國際調解院的公約》的議案。
　
　

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/06/2025 13:39  《Ａ股行情》統計局稱宏觀政策留有後手，滬綜指午後升０﹒１％

下一篇新聞︰16/06/2025 12:02  【數據解讀】經濟學人智庫：消費或面臨三重衝擊，政策刺激需持續

其他AH股新聞
More

16/06/2025 14:00  《Ａ股焦點》傳音控股升逾２％，傳在非洲等地探索兩輪電動車業務

16/06/2025 13:41  《海納智見－荀玉根》十張圖看清中美消費差異

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處