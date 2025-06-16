【聚焦人幣】５月人行口徑外匯佔款減７３６﹒６億，連減１４個月

《經濟通通訊社１６日專訊》中國人民銀行公布的數據顯示，５月末央行口徑外匯佔款餘額
為２１６５１９﹒３２億元人民幣，較４月末減少７３６﹒５７億元人民幣，連減１４個月。
（ｓｌ）
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16/06/2025 17:51
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