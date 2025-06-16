  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/06/2025 17:51

【聚焦人幣】５月人行口徑外匯佔款減７３６﹒６億，連減１４個月

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國人民銀行公布的數據顯示，５月末央行口徑外匯佔款餘額
為２１６５１９﹒３２億元人民幣，較４月末減少７３６﹒５７億元人民幣，連減１４個月。
（ｓｌ）

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/06/2025 18:01  復旦張江（０１３４９）一款藥物Ｉ期臨床試驗內地申請獲受理

下一篇新聞︰16/06/2025 17:39  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

16/06/2025 18:03  《中國要聞》農業部：加快引進高油高產大豆、耐密抗病抗逆玉米等

16/06/2025 17:36  《中國要聞》支付清算協會：做好故障風險應對，保６１８支付平穩

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處