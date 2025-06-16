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AH股新聞

16/06/2025 10:30

《大灣區》專家料深圳有望試點紅籌股二次上市

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《證券時報》報道，中國近日印發《關於深入推進深圳綜合
改革試點深化改革創新擴大開放的意見》中提到，「允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區
企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市」，引發了市場的關注。多位專家及市場人士表示，
該政策是粵港澳大灣區金融協同的一項關鍵舉措。
　
　　《證券時報》頭版報道指，伴隨港股優質的科技公司回歸Ａ股，將進一步增強投資者對中國
資本市場和科技資產的投資信心。
　
　　全國政協委員、民革中央經濟委員會副主任何杰表示，深圳有望試點紅籌股二次上市，將為
科創企業提供更加便捷高效的上市渠道。
　
　　安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝稱，通過粵港澳大灣區企業「雙重上市」
，可以吸引更多以香港為樞紐的國際資本進入Ａ股資本市場，並推動「香港國際金融中心＋深圳
產業金融中心」的加快形成。
　
　　華南一券商資深投行人士表示，目前，Ｈ股架構在Ａ股發行上市路徑已較為成熟，而紅籌企
業僅在回上交所層面有所探索。允許紅籌股回歸「深Ａ」，需要制定一系列的具體細則，包括市
值、盈利、企業治理結構、訊息披露、投資者保護、規則銜接等。（ｊｑ）

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