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AH股新聞

16/06/2025 10:59

【聚焦數據】內地５月原煤原油天然氣生產增速加快，電力增速放緩

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局數據顯示，５月份，規模以上工業（以下簡稱規上
工業）原煤、原油、天然氣生產增速加快，電力生產平穩增長。
　
　　原煤生產增速加快。５月份，規上工業原煤產量４﹒０億噸，同比增長４﹒２％，增速比４
月份加快０﹒４個百分點；日均產量１３０１萬噸。１－５月份，規上工業原煤產量１９﹒９億
噸，同比增長６﹒０％。
　
　　原油生產平穩增長。５月份，規上工業原油產量１８４７萬噸，同比增長１﹒８％，增速比
４月份加快０﹒３個百分點；日均產量５９﹒６萬噸。１－５月份，規上工業原油產量９０２８
萬噸，同比增長１﹒３％。
　
＊原油加工降幅擴大＊
　
　　原油加工降幅擴大。５月份，規上工業加工原油５９１１萬噸，同比下降１﹒８％，降幅比
４月份擴大０﹒４個百分點；日均加工１９０﹒７萬噸。１－５月份，規上工業加工原油
２９９３７萬噸，同比增長０﹒３％。
　
　　天然氣生產增速加快。５月份，規上工業天然氣產量２２１億立方米，同比增長９﹒１％，
增速比４月份加快１﹒０個百分點；日均產量７﹒１億立方米。１－５月份，規上工業天然氣產
量１０９６億立方米，同比增長６﹒０％。
　
＊火電降轉增，水電降幅擴＊
　
　　規上工業電力生產平穩增長。５月份，規上工業發電量７３７８億千瓦時，同比增長
０﹒５％，增速比４月份放緩０﹒４個百分點；日均發電２３８﹒０億千瓦時。１－５月份，規
上工業發電量３７２６６億千瓦時，同比增長０﹒３％，扣除天數原因，日均發電量同比增長
１﹒０％。
　
　　分品種看，５月份，規上工業火電由降轉增，水電降幅擴大，核電、風電、太陽能發電增速
放緩。其中，規上工業火電同比增長１﹒２％，４月份為下降２﹒３％；規上工業水電下降
１４﹒３％，降幅比４月份擴大７﹒８個百分點；規上工業核電增長６﹒７％，增速比４月份放
緩５﹒７個百分點；規上工業風電增長１１﹒０％，增速比４月份放緩１﹒７個百分點；規上工
業太陽能發電增長７﹒３％，增速比４月份放緩９﹒４個百分點。（ｊｑ）

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