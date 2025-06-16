《中國要聞》習近平抵達阿斯塔納出席第二屆中國－中亞峰會

《經濟通通訊社１６日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間６月１６日中午，國家主席習

近平乘專機抵達阿斯塔納。專機進入哈薩克斯坦領空後，哈薩克斯坦空軍戰機升空護航。



２０１３年，習近平在訪問哈薩克斯坦期間首次提出共建「絲綢之路經濟帶」的構想。如今

，「一帶一路」倡議已成為最受歡迎的國際公共產品之一。在第二屆中國－中亞峰會即將舉行之

際，關於中國同中亞國家共建「一帶一路」的有關情況，中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行

記者會上表示，中亞地區既是「一帶一路」倡議的首倡之地，也是高質量共建「一帶一路」的先

行區。中國與中亞五國全部簽署共建「一帶一路」合作文件，實施了一系列促發展、惠民生的標

誌性項目。



２０２４年，中國和中亞國家進出口達到創紀錄的６７４１﹒５億元人民幣，較２０１３年

增長１１６％。中哈原油管道、中國－中亞天然氣管道打造互利共贏新模式。中塔鐵路、中吉烏

公路和鐵路推動區域互聯互通邁上新水平。數字經濟、綠色轉型拓展務實合作新領域，中國與哈

薩克斯坦、烏茲別克斯坦實現互免簽證，魯班工坊加速落地，人文交流和民心相通駛入快車道。

高質量共建「一帶一路」日益成為中國－中亞合作的重點方向。第二屆中國－中亞峰會即將舉行

，各國元首將共同擘畫未來合作新藍圖，開辟共建「一帶一路」更廣闊空間，推動構建更加緊密

的中國－中亞命運共同體。（ｊｑ）

