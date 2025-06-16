《中國要聞》支付清算協會：做好故障風險應對，保６１８支付平穩

《經濟通通訊社１６日專訊》中國支付清算協會發布關於做好支付清算業務連續性保障的提

示，呼籲各支付服務主體為保障「６１８」營銷活動高峰期間支付業務平穩運行，提前做好應對

汛期、颱風等極端天氣可能引發的斷網斷電、軟硬件故障風險，高度重視支付清算業務連續性管

理工作，全力做好安全生產保障。（ｊｑ）

