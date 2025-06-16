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AH股新聞

16/06/2025 09:27

《Ａ股行情》５月金融數據遜，滬綜指低開０﹒２３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行上周五（１３日）盤後公布的金融數據遜於市場預期
，５月末，Ｍ２同比增長７﹒９％，增速較４月回落０﹒１個百分點，並遜於預期的８﹒１％。
５月新增貸款６２００億元（人民幣．下同），雖較４月的２８００億元大增逾１倍，但遠不及
預期的８５００億元。５月社會融資規模增量為２﹒２９萬億元，接近預期的２﹒３萬億元，較
４月的１﹒１６萬億元增加近１倍。
　
　　國務院總理李強１３日主持召開國務院常務會議，會議指出，要對全國房地產已供土地和在
建項目進行摸底，進一步優化現有政策，提升政策實施的系統性有效性，更大力度推動房地產市
場止跌回穩。
　
　　滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２３％，報３３６９﹒３７點，內地
專家料深圳有望試點紅籌股二次上市，深成指低開０﹒２５％。地產股逆市造好，銀行股走低。
　
　　人民銀行上周五預告，為保持銀行體系流動性充裕，今日將以固定數量、利率招標、多重價
位中標方式開展４０００億元買斷式逆回購操作，期限為六個月（１８２天）。而今日進行
２４２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒４％。公開市場今日有
１７３８億元逆回購到期，即今日淨投放６８２億元。（ｃｔ）

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