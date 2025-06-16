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AH股新聞

16/06/2025 11:38

《Ａ股行情》滬指半日止跌升０﹒０５％，地產、娛樂板塊領漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，５月規模以上工業增加值增長５﹒８％，創
半年低點，略遜預期５﹒９％；社會消費品零售總額增６﹒４％，創２０２３年１２月以來一年
半最高增速，大勝預期５％，１－５月固定資產投資增長３﹒７％，不及預期３﹒９％，且為年
內最低水平。５月全國城鎮調查失業率降至５％，為半年新低。
　
　　最新經濟數據喜憂參半，滬深市場早盤低開後回升，三大指數小幅上漲。滬綜指上午止跌收
升０﹒０５％，報３３７８﹒７７點，深成指升０﹒１３％，創業板指升０﹒３７％。滬深兩市
半日成交７８８１億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１２４１億元或１３﹒６％。
　
　　個股漲多跌少，全市場超３３００隻個股上漲。傳媒娛樂領漲行業板塊，光線傳媒　
（深：３００２５１）漲停，華誼兄弟（深：３０００２７）漲逾６％，中文在線
（深：３００３６４）漲超５％，歡瑞世紀（深：０００８９２）、博納影業
（深：００１３３０）、百納千成（深：３００２９１）等跟漲。第２７屆上海國際電影節正在
舉行，光線傳媒董事長王長田在開幕論壇上透露，《哪吒之魔童鬧海》海外票房將超１億美元，
這將是近２０年來中國電影「出海」的票房最好成績。
　
　　國務院常務會議提出要更大力度推動房地產市場止跌回穩，房地產板塊異動拉升，合肥城建
（深：００２２０８）直線漲停，萬通發展（滬：６００２４６）逼近漲停，渝開發
（深：０００５１４）漲逾６％。不過，《路透》根據國家統計局公布的數據測算，５月７０個
大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至３﹒５％；環比則由平轉降，至下降０﹒２％
，為七個月最差。首５月房地產開發投資下降１０﹒７％；新建商品房銷售額３４０９１億元，
下降３﹒８％。統計局稱，房地產市場信心還在修復，止跌回穩還需努力。
　
　　下跌方面，貴金屬、汽車整車、機場、美容護理等板塊跌幅居前。創新藥概念沖高回落，千
紅製藥（深：００２５５０）跌近８％，信立泰（深：００２２９４）等跌近７％，益方生物
（滬：６８８３８２）跌逾５％。（ｊｑ）

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