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AH股新聞

16/06/2025 15:08

《Ａ股行情》經濟數據好壞參半，滬綜指反彈收升０﹒３５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國５月經濟數據喜憂參半，工業增加值同比增長５﹒８％，
增幅略遜於預期的５﹒９％並創半年低點；首５月固定資產投資則同比增長３﹒７％，略低於預
期，為年內最低水平。不過，受益於以舊換新政策，５月社會消費品零售總額同比增長６﹒４％
，遠優預期的５％，創２０２３年１２月以來近一年半的最高增速。就對第二季度ＧＤＰ增長率
的預測，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，作為統計部門來講，一般不做這方面的預測，但他
強調，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，
將繼續為經濟穩定運行保駕護航。
　
　　滬深股市今日低開高走，重磅數據公布後，滬綜指止跌反彈，收升０﹒３５％，報
３３８８﹒７３點，深成指收升０﹒４％，創業板指收升０﹒６６％。消費、ＩＰ經濟概念延續
強勢，地產股異軍突起。滬深兩市全天成交１﹒２１萬億元人民幣，較上個交易日縮１７％。
　
　　房地產板塊表現強勢，合肥城建（深：００２２０８）漲停，萬通發展
（滬：６００２４６）漲逾７％，新黃浦（滬：６００６３８）漲逾６％，渝開發
（深：０００５１４）漲超５％，招商蛇口（深：００１９７９）、城投控股
（滬：６００６４９）、濱江集團（深：００２２４４）漲逾４％。
　
　　國務院常務會議指出，要更大力度推動房地產市場止跌回穩。統計局亦表示，今年以來，隨
著各項穩定房地產政策加快落實，房地產市場繼續朝著止跌回穩的方向在邁進。不過，《路透》
根據國家統計局公布的數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至
３﹒５％；環比則由平轉降，至下降０﹒２％，為七個月最差。（ｃｔ，ｊｑ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８７３﹒８０　　＋０﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３８８﹒７３　　＋０﹒３５　　　　４８１６﹒００　　
　　深證成指　　１０１６３﹒５５　＋０﹒４１　　　　７３３５﹒００　　
　　創業板指　　２０５７﹒３２　　＋０﹒６６　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９７０﹒８９　　－０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５６﹒００　　＋０﹒０６　　　　　０﹒８４　　　　
　　深證Ｂ指　　１１５７﹒５３　　－０﹒２７　　　　　０﹒９３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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