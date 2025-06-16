《Ａ股行情》經濟數據好壞參半，滬綜指反彈收升０﹒３５％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國５月經濟數據喜憂參半，工業增加值同比增長５﹒８％，

增幅略遜於預期的５﹒９％並創半年低點；首５月固定資產投資則同比增長３﹒７％，略低於預

期，為年內最低水平。不過，受益於以舊換新政策，５月社會消費品零售總額同比增長６﹒４％

，遠優預期的５％，創２０２３年１２月以來近一年半的最高增速。就對第二季度ＧＤＰ增長率

的預測，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，作為統計部門來講，一般不做這方面的預測，但他

強調，中國政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極應對，

將繼續為經濟穩定運行保駕護航。



滬深股市今日低開高走，重磅數據公布後，滬綜指止跌反彈，收升０﹒３５％，報

３３８８﹒７３點，深成指收升０﹒４％，創業板指收升０﹒６６％。消費、ＩＰ經濟概念延續

強勢，地產股異軍突起。滬深兩市全天成交１﹒２１萬億元人民幣，較上個交易日縮１７％。



房地產板塊表現強勢，合肥城建（深：００２２０８）漲停，萬通發展

（滬：６００２４６）漲逾７％，新黃浦（滬：６００６３８）漲逾６％，渝開發

（深：０００５１４）漲超５％，招商蛇口（深：００１９７９）、城投控股

（滬：６００６４９）、濱江集團（深：００２２４４）漲逾４％。



國務院常務會議指出，要更大力度推動房地產市場止跌回穩。統計局亦表示，今年以來，隨

著各項穩定房地產政策加快落實，房地產市場繼續朝著止跌回穩的方向在邁進。不過，《路透》

根據國家統計局公布的數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至

３﹒５％；環比則由平轉降，至下降０﹒２％，為七個月最差。（ｃｔ，ｊｑ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８７３﹒８０ ＋０﹒２５

上證指數 ３３８８﹒７３ ＋０﹒３５ ４８１６﹒００

深證成指 １０１６３﹒５５ ＋０﹒４１ ７３３５﹒００

創業板指 ２０５７﹒３２ ＋０﹒６６

科創５０ ９７０﹒８９ －０﹒２１

Ｂ股指數 ２５６﹒００ ＋０﹒０６ ０﹒８４

深證Ｂ指 １１５７﹒５３ －０﹒２７ ０﹒９３

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