《海納智見－荀玉根》十張圖看清中美消費差異

《海納智見》擴內需、促消費是今年政策重點，３月國務院印發《提振消費專項行動方案》

。在特朗普關稅２﹒０背景下，內需的重要性愈加凸顯。本報告通過對比中美消費相關數據，以

十張圖表呈現中國消費特徵。



１﹒ 中國ＧＤＰ中消費佔比和貢獻率較低。２０２４年中國居民消費╱ＧＤＰ為

３９﹒９％，遠低於同期美國的 ６７﹒９％，同樣是人均ＧＤＰ為１﹒３萬美元時，１９８０

年美國的居民消費╱ＧＤＰ為６１﹒３％。



２﹒ 中國服務消費潛力大。２０２４年中國居民消費中服務消費佔比４６﹒１％，但明顯

低於美國（６８﹒５％）、法國（５７﹒８％）、日本（５７﹒７％）、德國（５１﹒４％）等

發達經濟體。



３﹒ 中國文化娛樂、金融保險消費支出佔比明顯偏低。中國居民消費中食品、居住和教育

佔比較高。中╱美╱日居民消費中文化娛樂、金融保險兩項佔比高，而這兩項中國比明顯低。



４﹒ 中國勞動者報酬佔ＧＤＰ比重相較美國略低。中國勞動報酬佔初次分配比重為

５２﹒８％，略低於同期美國的５４﹒６％，可見初次分配領域二者差異不大。



５﹒ 中國居民收入裏財產性收入佔比明顯低。中國居民收入主要依靠工資性收入

（５６﹒５％），財產性收入佔比僅為 ８﹒３％，而美國居民財產性收入佔比２０％左右。



６﹒ 中國居民儲蓄率顯著高於其他國家。ＩＭＦ數據顯示，２０２３年中國居民儲蓄率為

４３％，遠超德國的２７﹒８％、歐盟的２５﹒０％、美國的１７﹒４％，也高於亞洲的

３９﹒０％、韓國的３４﹒２％、日本的 ３０﹒０％。



７﹒ 中國房價收入比位居全球前列。中國居民儲蓄率高跟居民存錢買房、養老、育兒有關

。根據Ｎｕｍｂｅｏ數據，２０２４年中國房價收入比為２８﹒５，遠高於日本的１２﹒２、德

國的８﹒９、美國的３﹒３。



８﹒ 中國育兒成本居全球第二。根據育媧人口研究院估算，中國將一個孩子撫養至１８歲

的成本╱人均ＧＤＰ的比值為６﹒９倍，僅次於韓國的７﹒８ 倍，而美、日、德為４倍左右。



９﹒ 中國居民存錢養老的壓力較大。２０２３年中國養老金第一支柱╱第二支柱╱第三支

柱資產規模佔ＧＤＰ比重為８％╱４％╱０％，而美國為１０％╱７９％╱５７％。



１０﹒ 中國消費年齡高峰在３３－４０歲。中國男性╱女性消費高峰分別在３３歲╱４０

歲，美國為５３ 歲╱４８歲，對比下中國９０後年輕群體消費潛力突出，女性消費力尤為強勁

。



風險提示：部分數據為測算值。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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