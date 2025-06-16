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AH股新聞

16/06/2025 13:41

《海納智見－荀玉根》十張圖看清中美消費差異

　　《海納智見》擴內需、促消費是今年政策重點，３月國務院印發《提振消費專項行動方案》
。在特朗普關稅２﹒０背景下，內需的重要性愈加凸顯。本報告通過對比中美消費相關數據，以
十張圖表呈現中國消費特徵。
　
　　１﹒　中國ＧＤＰ中消費佔比和貢獻率較低。２０２４年中國居民消費╱ＧＤＰ為
３９﹒９％，遠低於同期美國的　６７﹒９％，同樣是人均ＧＤＰ為１﹒３萬美元時，１９８０
年美國的居民消費╱ＧＤＰ為６１﹒３％。
　
　　２﹒　中國服務消費潛力大。２０２４年中國居民消費中服務消費佔比４６﹒１％，但明顯
低於美國（６８﹒５％）、法國（５７﹒８％）、日本（５７﹒７％）、德國（５１﹒４％）等
發達經濟體。
　
　　３﹒　中國文化娛樂、金融保險消費支出佔比明顯偏低。中國居民消費中食品、居住和教育
佔比較高。中╱美╱日居民消費中文化娛樂、金融保險兩項佔比高，而這兩項中國比明顯低。
　
　　４﹒　中國勞動者報酬佔ＧＤＰ比重相較美國略低。中國勞動報酬佔初次分配比重為　
５２﹒８％，略低於同期美國的５４﹒６％，可見初次分配領域二者差異不大。
　
　　５﹒　中國居民收入裏財產性收入佔比明顯低。中國居民收入主要依靠工資性收入
（５６﹒５％），財產性收入佔比僅為　８﹒３％，而美國居民財產性收入佔比２０％左右。
　
　　６﹒　中國居民儲蓄率顯著高於其他國家。ＩＭＦ數據顯示，２０２３年中國居民儲蓄率為
４３％，遠超德國的２７﹒８％、歐盟的２５﹒０％、美國的１７﹒４％，也高於亞洲的
３９﹒０％、韓國的３４﹒２％、日本的　３０﹒０％。
　
　　７﹒　中國房價收入比位居全球前列。中國居民儲蓄率高跟居民存錢買房、養老、育兒有關
。根據Ｎｕｍｂｅｏ數據，２０２４年中國房價收入比為２８﹒５，遠高於日本的１２﹒２、德
國的８﹒９、美國的３﹒３。
　
　　８﹒　中國育兒成本居全球第二。根據育媧人口研究院估算，中國將一個孩子撫養至１８歲
的成本╱人均ＧＤＰ的比值為６﹒９倍，僅次於韓國的７﹒８　倍，而美、日、德為４倍左右。
　
　　９﹒　中國居民存錢養老的壓力較大。２０２３年中國養老金第一支柱╱第二支柱╱第三支
柱資產規模佔ＧＤＰ比重為８％╱４％╱０％，而美國為１０％╱７９％╱５７％。
　
　　１０﹒　中國消費年齡高峰在３３－４０歲。中國男性╱女性消費高峰分別在３３歲╱４０
歲，美國為５３　歲╱４８歲，對比下中國９０後年輕群體消費潛力突出，女性消費力尤為強勁

　
　　風險提示：部分數據為測算值。
　
《國泰海通證券首席經濟學家　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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