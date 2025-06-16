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AH股新聞

16/06/2025 09:33

《中國房產》統計局：５月７０城樓價環比轉跌，同比降幅續收窄

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布５月商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局
城市司首席統計師王中華解讀數據指，５月７０個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比
下降，同比降幅繼續收窄。
　
＊一線城市新樓價格環比持平轉跌，二手樓價跌幅擴＊
　
　　５月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒２％。其中，上海上漲
０﹒７％，北京、廣州和深圳分別下降０﹒４％、０﹒８％和０﹒４％。二線城市新建商品住宅
銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒２％。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒３％
，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。
　
　　５月，一線城市二手住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點。其
中北京、上海、廣州和深圳分別下降０﹒８％、０﹒７％、０﹒８％和０﹒５％。二、三線城市
二手住宅銷售價格環比均下降０﹒５％，降幅均擴大０﹒１個百分點。
　
＊各線城市一二手樓價同比跌幅均收窄＊
　
　　５月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降１﹒７％，降幅比上月收窄０﹒４個百分點
。其中，上海上漲５﹒９％，北京、廣州和深圳分別下降４﹒３％、５﹒８％和２﹒６％。二、
三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降３﹒５％和４﹒９％，降幅分別收窄０﹒４個和
０﹒５個百分點。
　
　　５月，一線城市二手住宅銷售價格同比下降２﹒７％，降幅比上月收窄０﹒５個百分點。其
中，北京、上海、廣州和深圳分別下降０﹒７％、０﹒１％、６﹒６％和３﹒２％。二、三線城
市二手住宅銷售價格同比分別下降６﹒１％和６﹒９％，降幅分別收窄０﹒４個和０﹒５個百分
點。（ｓｌ）

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