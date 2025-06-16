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AH股新聞

16/06/2025 11:00

《Ａ股焦點》《哪吒２》海外票房將超１億美元，光線傳媒飆１４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》第２７屆上海國際電影節正在舉行，光線傳媒董事長王長田在
開幕論壇上透露，《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）海外票房將超１億美元，這將是近２０年
來中國電影「出海」的票房最好成績。至於《哪吒２》票房以外的收入，他表示，「我們授權的
產品中，最多的一個品類銷售額超過百億，哪吒相關衍生品的開發商、生產商、銷售商得到了很
大的市場紅利，最終衍生品的總銷售額有希望突破上千億」。
　
　　傳媒娛樂板塊同興奮，光線傳媒（深：３００２５１）飆１４％，中文在線
（深：３００３６４）漲近５％，博納影業（深：００１３３０）、廣西廣電
（滬：６００９３６）漲逾３％，天威視訊（深：００２２３８）、北京文化
（深：０００８０２）、歡瑞世紀（深：０００８９２）、百納千成（深：３００２９１）、國
脈文化（滬：６００６４０）、華策影視（深：３００１３３）、華誼兄弟
（深：３０００２７）、萬達電影（深：００２７３９）等均升超２％，上海電影
（滬：６０１５９５）、幸福藍海（深：３００５２８）、中國電影（滬：６００９７７）等跟
漲。（ｓｌ）

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