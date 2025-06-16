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AH股新聞

16/06/2025 11:28

《以舊換新》官媒：以舊換新補貼持續至年底，個區地區暫停屬暫時

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局最新公布數據顯示，５月消費品以舊換新政策持續
顯效，其中家用電器和音像器材類零售額增長高達５３％。不過，個別地區最近傳出家電以舊換
新補貼（國補）無法領取或政策調整等消息，引起消費者關注。《新華網》今日發布題為《家電
以舊換新「國補」調整調查》的文章解說相關情況，並指出國家發改委、財政部最新文件明確，
２０２５年家電「國補」結束時間為２０２５年１２月３１日，多位專家亦稱，個別地區補貼暫
停只屬短期、暫時、階段性，不排除追加財政資金預算，確保相關政策有序實施。
　
　　其中，對於京東Ａｐｐ江蘇家電國家補貼專區頁面提示「因活動升級，家電品類國補資格暫
時停止領取」，報道指，記者上周二（１０日）致電２０２５江蘇綠色家電以舊換新事項諮詢電
話，工作人員回覆稱，目前各平台正升級限額系統，拼多多、抖音、蘇寧易購已恢復上線，而京
東和淘寶則需稍後，未來線上線下將維持國補「限額分配」方式。報道指，類似暫停和調整的情
況在重慶、河南、廣東等多地出現。
　
＊專家建議不急於買家電不妨等等＊
　
　　報道又提到，在相關平台上，江蘇等地暫停領取國補期間，一些無暫停地區的頁面顯示，領
取時間和時效有一定限制，例如河北地區每日８：３０－２２：００限量領取，四川地區每日
８：００－２３：００限量領取且當日有效；上海地區領取後７日內有效；濟南、泉州等地市也
單獨設定了領取和過期時間。
　
　　至於國補的錢從哪兒來，報道指出，根據政策要求，家電以舊換新補貼資金由中央與各地方
統籌，各省級人民政府是資金管理第一責任主體，確保資金安全、發放及時，落實好補貼政策。
　
　　據了解，今年４月，國家發改委與財政部追加下達８１０億元人民幣資金，支持消費品以舊
換新。近日國家發改委綜合司副司長丁琳對外表示，將加快消費品以舊換新資金下達，推動簡化
補貼申領流程。
　
　　報道最後強調，近期關於家電國補的信息較多，消費者需加以甄別，以官方發布信息為準。
專家也建議消費者，針對部分地區暫時無法申領補貼的情況，不急的話，不妨再等等。（ｓｌ）

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