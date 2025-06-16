【數據解讀】凱投宏觀：中美關稅休戰未能阻止中國經濟增勢減弱

《經濟通通訊社１６日專訊》中國５月經濟數據喜憂參半，其中工業增加值同比增長

５﹒８％，增幅略遜於預期的５﹒９％並創半年低點；不過社會消費品零售總額同比增長

６﹒４％，遠優預期的５％，創２０２３年１２月以來最高增速。１－５月固定資產投資則同比

增長３﹒７％，略低於預期的３﹒９％，為年內最低水平。



凱投宏觀中國經濟學家Ｚｉｃｈｕｎ Ｈｕａｎｇ表示，中美貿易戰休戰不足以阻止中國經

濟增長勢頭普遍減弱。由於關稅將維持高位、財政支持減弱及結構性逆風持續存在，今年經濟增

長可能會進一步放緩。



＊關稅休戰令家庭對支出更加放心＊



凱投宏觀指，５月數據中消費是亮點，部分商品的銷售繼續受益於以舊換新政策。中美關稅

暫時休戰緩解了家庭對貿易戰的擔憂，使他們對支出更加放心，這提振了整體服務業增加值的增

長。但今年迄今，固定資產投資同比增長僅３﹒７％，低於預期。這意味著經濟增長從４月的

３﹒６％放緩至５月的２﹒９％，為今年以來的最低水平，主要原因是房地產投資進一步萎縮。

５月工業增加值增速也進一步放緩，外部需求疲軟是部分原因。儘管關稅休戰，但上個月工業出

口銷售額的萎縮似乎有所加劇。（ｓｌ）

