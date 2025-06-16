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AH股新聞

16/06/2025 12:02

【數據解讀】經濟學人智庫：消費或面臨三重衝擊，政策刺激需持續

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國５月經濟數據喜憂參半，其中工業增加值同比增長
５﹒８％，增幅略遜於預期的５﹒９％並創半年低點；不過社會消費品零售總額同比增長
６﹒４％，遠優預期的５％，創２０２３年１２月以來最高增速。１－５月固定資產投資則同比
增長３﹒７％，略低於預期的３﹒９％，為年內最低水平。
　
　　經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天辰表示，截至目前中國經濟表現良好，這既
得益於抵禦貿易衝擊的韌性，也離不開政府的積極財政支持。中國２０２５年實現５％經濟增長
目標的可能性增加。不過，未來需保持更多謹慎，尤其是民間消費可能面臨「三重衝擊」：針對
官員的餐飲限制政策趨緊、「６１８」購物節結束，以及消費補貼暫停。
　
　　觀察來看，刺激政策到位的領域（如家電銷售）表現良好，而無政策支持的領域（如房地產
開發）則舉步維艱。下半年，確保刺激政策的延續性對中國經濟至關重要。
　
＊ＦＯＳＴ：等待７月政治局會議確定下半年工作思路＊
　
　　ＦＯＳＴ首席研究員馮建林指出，就政策看，由於經濟形勢較好，上周的國務院常務會議和
國務院專題學習都沒有提到短期穩增長工作，應該說政策上還是以落實現有部署為主。接下來，
等到７月政治局會議確定下半年工作思路。
　
　　從目前看，最大的不確定性還是跟美國的經貿談判。當然，中美關稅稅率大幅度上升的可能
性存在，但並不大。下半年外部環境的不確定性依然較大，但比上半年要稍好一些。（ｓｌ）

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