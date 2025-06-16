【聚焦數據】內地５月社會消費品零售總額增６﹒４％，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，５月份，社會消費品零

售總額４１３２６億元（人民幣．下同），同比增長６﹒４％，大勝預期增５％，比上月加快

１﹒３個百分點；環比增長０﹒９３％。１－５月，社會消費品零售總額２０３１７１億元，同

比增長５﹒０％。



５月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３６０５７億元，同比增長６﹒５％；鄉

村消費品零售額５２６９億元，增長５﹒４％。



按消費類型分，商品零售額３６７４８億元，增長６﹒５％；餐飲收入４５７８億元，增長

５﹒９％。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、金銀珠寶類

、體育娛樂用品類商品零售額分別增長１４﹒６％、２１﹒８％、２８﹒３％。



＊以舊換新顯效，家用電器零售額增５３％＊



消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦

公用品類、家具類商品零售額分別增長５３％、３３％、３０﹒５％、２５﹒６％。



全國網上零售額６０４０２億元，同比增長８﹒５％。其中，實物商品網上零售額

４９８７８億元，增長６﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒５％。１－５月份，服

務零售額同比增長５﹒２％。

