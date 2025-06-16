  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

16/06/2025 10:00

【聚焦數據】首５月地產投資降１０﹒７％，商品房銷售跌３﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首５月全國房地產開發
投資３６２３４億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒７％，降幅較首４月擴大０﹒４個百分
點；其中，住宅投資２７７３１億元，下降１０﹒０％。
　
　　首５月，新建商品房銷售面積３５３１５萬平方米，同比下降２﹒９％；其中住宅銷售面積
下降２﹒６％。新建商品房銷售額３４０９１億元，下降３﹒８％，降幅較首４月擴大０﹒６個
百分點；其中住宅銷售額下降２﹒８％。
　
　　５月末，商品房待售面積７７４２７萬平方米，比４月末減少７１５萬平方米。其中，住宅
待售面積減少４３９萬平方米。
　
＊首５月房地產開發企業到位資金降幅擴至５﹒３％＊
　
　　首５月，房地產開發企業到位資金４０２３２億元，同比下降５﹒３％，降幅較首４月擴大
１﹒２個百分點。其中，國內貸款６６７９億元，下降１﹒７％；利用外資１６億元，增長
４９﹒０％；自籌資金１３７４３億元，下降７﹒２％；定金及預收款１１９３１億元，下降
５﹒０％；個人按揭貸款５６４５億元，下降８﹒５％。
　
　首５月，房地產開發企業房屋施工面積６２５０２０萬平方米，同比下降９﹒２％。其中，住
宅施工面積４３５３５４萬平方米，下降９﹒６％。房屋新開工面積２３１８４萬平方米，下降
２２﹒８％。其中，住宅新開工面積１７０８９萬平方米，下降２１﹒４％。房屋竣工面積
１８３８５萬平方米，下降１７﹒３％。其中，住宅竣工面積１３３３７萬平方米，下降
１７﹒６％。
　
　
　

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處