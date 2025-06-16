【聚焦數據】首５月地產投資降１０﹒７％，商品房銷售跌３﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首５月全國房地產開發

投資３６２３４億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒７％，降幅較首４月擴大０﹒４個百分

點；其中，住宅投資２７７３１億元，下降１０﹒０％。



首５月，新建商品房銷售面積３５３１５萬平方米，同比下降２﹒９％；其中住宅銷售面積

下降２﹒６％。新建商品房銷售額３４０９１億元，下降３﹒８％，降幅較首４月擴大０﹒６個

百分點；其中住宅銷售額下降２﹒８％。



５月末，商品房待售面積７７４２７萬平方米，比４月末減少７１５萬平方米。其中，住宅

待售面積減少４３９萬平方米。



＊首５月房地產開發企業到位資金降幅擴至５﹒３％＊



首５月，房地產開發企業到位資金４０２３２億元，同比下降５﹒３％，降幅較首４月擴大

１﹒２個百分點。其中，國內貸款６６７９億元，下降１﹒７％；利用外資１６億元，增長

４９﹒０％；自籌資金１３７４３億元，下降７﹒２％；定金及預收款１１９３１億元，下降

５﹒０％；個人按揭貸款５６４５億元，下降８﹒５％。



首５月，房地產開發企業房屋施工面積６２５０２０萬平方米，同比下降９﹒２％。其中，住

宅施工面積４３５３５４萬平方米，下降９﹒６％。房屋新開工面積２３１８４萬平方米，下降

２２﹒８％。其中，住宅新開工面積１７０８９萬平方米，下降２１﹒４％。房屋竣工面積

１８３８５萬平方米，下降１７﹒３％。其中，住宅竣工面積１３３３７萬平方米，下降

１７﹒６％。







