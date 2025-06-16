【ＦＯＣＵＳ】現房銷售佔比續升，新開工指標閃紅燈

【ＦＯＣＵＳ】國務院常務會議上周五（１３日）要求，「更大力度推動房地產市場止跌回

穩」，同日四大一線城市之一的廣州宣布全面取消限購、限售、限價等。兩大動作邏輯，獲周一

（１６日）公布的５月地產價格、銷售數據佐證。多個指標顯示，房地產「灰犀牛」風險仍待精

準拆彈。



＊５月新建商品住宅價量齊跌＊



國家統計局揭盅５月重磅數據，社會消費品零售在「以舊換新╱國補」政策加持下，按年增

速錄６﹒４％的２０２３年底以來最高，不過，樓市氣氛依舊乏善可陳，首５月商品住宅銷售額

跌幅續擴大至２﹒８％（５月單月跌６﹒８％）；７０大中城市新建商品住宅價格，５月按月從

持平轉跌０﹒２％，為７個月最差表現。



價量齊跌，跟５月住戶新增中長期貸款（主要為房貸）僅增７４６億元相互印證，背後無疑

是價格預期。瑞銀旗下ＵＢＳ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ Ｌａｂ較早時的調查顯示，各地購房意願普

遍降溫，４２％的受訪者預計未來１２個月房價將進一步下跌。



＊新開工ＶＳ竣工，資金壓力顯＊



更多的不祥之兆來自現房銷售佔比持續攀升，以及商品住宅新開工面積與竣工面?差距持續

收窄。



先看前者，盡管商品住宅銷售額持續負增長，但現房銷售實際保持兩位數增長，首４月佔整

體商品住宅銷售的比例近２７％，較２０２４年續升逾５個百分點，遠超２０１９年時１５％的

歷史低點。與此同時，商品住宅新開工面積，從２０１９年時高達竣工面積的近２﹒５倍，收窄

至約１﹒２倍。



兩大趨勢恐意味，開發商過往借超額開工、出售期房、回籠現金，此「低成本、高周轉」模

式愈來愈難以為繼。一旦新開工期房的承接愈來愈少，前期疊加的開工項目的竣工壓力、資金壓

力或集中爆發。



＊更大力度推動房市止跌回穩＊



鑒於此，不難理解繼去年９月中央政治局會議，首提「促進房地產市場止跌回穩」後，

最新國常會再要求，「更大力度推動房市止跌回穩」，以及廣州率先放開一線城市限購限價。



有何具體措施？鑒於內地首套房按揭利率已降至３％的歷史最低水平，而整體市場呈現「剛

需型拋壓擴大、改善型需求收縮」狀態，政府或需通過城市更新、財政支持、馳援房企等組合拳

，推動存量去庫存和打通置換鏈條，並提振收入和就業的信心。

