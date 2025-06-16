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AH股新聞

16/06/2025 15:57

【車企血戰】比亞迪等９車企與銀行間市場交易商協會座談優化融資

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行間市場交易商協會表示，交易商協會今日召開中國銀
行間市場支持汽車企業高質量發展座談會，汽車企業、主承銷商代表參會，旨在更好支持車企穩
定健康發展，助力構建行業良好生態，並為企業和金融機構搭建交流平台，加強投融資對接，提
高債券融資服務質效。
　
　　座談會上，交易商協會介紹了銀行間市場支持汽車行業發展情況。中國一汽、上汽集團、北
汽集團、比亞迪、吉利控股、長城汽車、蔚來集團、小鵬汽車、小米集團９家企業代表介紹了行
業「內捲式」競爭下遇到的困難和挑戰，對進一步優化汽車企業融資環境提出了意見和建議。主
承銷商代表圍繞汽車企業融資需求進行了現場對接。
　
＊鼓勵支持汽車企業加大債券融資，避免無序競爭＊
　
　　下一步，交易商協會將持續強化債券市場制度建設和產品創新，優化高度適配汽車行業需求
的產品服務體系，鼓勵支持汽車企業加大債券融資、規範健康發展、避免無序競爭，積極向智能
化、高端化、綠色化轉型升級，推動中國汽車行業高質量發展。
　
＊機構指各車企若嚴格實行６０天帳期，將現萬億資金缺口＊
　
　　另外，對於各車企承諾對供應商實施６０天支付帳期，投資研究機構「海豚投研」根據各上
市車廠２０２４年及今年第一季財報評估，一旦嚴格實行，比亞迪、特斯拉、理想、上汽、北汽
零跑、蔚來、小鵬、江鈴、長安、賽力斯、吉利、長城、一汽、江淮、北汽藍谷、東風股份（非
「東風集團」）等車企，將出現人民幣１萬億元以上的資金缺口，當中僅得兩家可以完全應付這
個缺口，分別是本身帳期短且在手現金多的特斯拉，以及經營現金流充裕的理想。（ｓｌ）

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