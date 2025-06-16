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AH股新聞

16/06/2025 14:30

《神州債市》銀行間市場交易商協會：不得事先約定債券發行利率

　　《經濟通通訊社１６日專訊》銀行間市場交易商協會發布《關於加強銀行間債券市場發行承
銷規範的通知》，自發布日起施行。《通知》要求，發行人、承銷機構（包括主承銷商和承銷商
）應按照市場化原則開展發行承銷，公平對待所有投資者，不得事先約定債券發行利率，不得以
「返費」等手段扭曲市場價格，不得以代持、互持等方式謀取不正當利益。
　
　　《通知》並要求，主承銷商應充分保障投資者合法權益，不得將包銷變相作為主動投資爭攬
客戶的手段。承銷機構開展餘額包銷應當報價公允、程序合規，並嚴格按照發行文件披露的方式
確定餘額包銷利率。餘額包銷不得擠佔有效申購投資者認購規模，餘額包銷利率不得低於投資者
有效申購利率上限。
　
＊投資者不得協助發行人「自融」＊
　
　　此外，承銷機構不得以低於成本的承銷費率報價參與債券項目競標。發行人、承銷機構應按
照商業約定履行付款義務，不應拒絕支付或拖欠費用。投資者不得協助發行人「自融」，不得參
與內幕交易、操縱市場、利益輸送、非市場化發行等違法違規活動。承銷機構投資債券的，應確
保債券發行承銷與投資等業務條線相互隔離，防範利益衝突和道德風險。（ｓｌ）

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