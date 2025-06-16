東方電氣（１０７２）建議羅乾宜任非獨立董事，俞培根不再任董事

《經濟通通訊社１６日專訊》東方電氣（０１０７２）（滬：６００８７５）公布，建議更

換董事，接獲控股股東中國東方電氣集團關於股東大會臨時書面提請議案，建議推薦羅乾宜為第

１１屆董事會非獨立董事，以及俞培根不再擔任董事的議案。



該集團指，羅乾宜由本月起任中國東方電氣集團董事長及黨組書記。如他獲批准委任為董事

，任期將自股東大會之日起至第１１屆董事會任期屆滿為止。羅乾宜將不會從該集團領取任何薪

酬。（ｗｈ）

