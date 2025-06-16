中金公司（０３９０８）獲准發不超過９８億人幣科技創新債券

《經濟通通訊社１６日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，近日收

到中國人民銀行出具准予行政許可決定書》，中國人民銀行同意該集團在全國銀行間債券市場發

行不超過９８億元人民幣的科技創新債券，專項用於支持科技創新領域投融資。



該集團指，行政許可有效期直至２０２７年６月１０日。在有效期內，該集團可自主選擇分

期發行時間，將按照有關規定、要求，辦理科技創新債券發行的相關事宜。（ｗｈ）

