中金公司（０３９０８）獲准發不超過９８億人幣科技創新債券

《經濟通通訊社１６日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，近日收
到中國人民銀行出具准予行政許可決定書》，中國人民銀行同意該集團在全國銀行間債券市場發
行不超過９８億元人民幣的科技創新債券，專項用於支持科技創新領域投融資。
該集團指，行政許可有效期直至２０２７年６月１０日。在有效期內，該集團可自主選擇分
期發行時間，將按照有關規定、要求，辦理科技創新債券發行的相關事宜。（ｗｈ）
【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票
16/06/2025 08:28
《經濟通通訊社１６日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，近日收
到中國人民銀行出具准予行政許可決定書》，中國人民銀行同意該集團在全國銀行間債券市場發
行不超過９８億元人民幣的科技創新債券，專項用於支持科技創新領域投融資。
該集團指，行政許可有效期直至２０２７年６月１０日。在有效期內，該集團可自主選擇分
期發行時間，將按照有關規定、要求，辦理科技創新債券發行的相關事宜。（ｗｈ）
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