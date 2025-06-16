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AH股新聞

16/06/2025 08:38

四川成渝（００１０７）旗下成雅高速如具條件改擴建，將爭取機會

　　《經濟通通訊社１６日專訊》四川成渝高速公路（００１０７）（滬：６０１１０７）公布
，有關在上周四（１２日）舉行投資者關係活動中披露，截至２０３０年前，即將到期的路產包
括成樂高速、成雅高速、成渝高速及城北高速。若未來成雅高速具備開展改擴建條件，將積極爭
取相關機會。但目前成雅高速改擴建項目尚未啟動。
　
　　該集團指，成渝高速雖臨近經營期限，但於２０２３年完成成都二繞西高速收購，有效補充
路產資源。至於城北高速全長僅１０公里，其經營收益對整體業績影響有限，而成樂高速已於
２０１８年啟動改擴建工程。
　
　　此外，該集團指，目前沒有計劃發行ＲＥＩＴＳ等融資工具。被問及蜀道集團旗下有哪些路
產及是否有機會注入該集團，該集團指，目前蜀道集團投建運營的高速公路總里程超過１﹒１４
萬公里，成渝公司通車總里程９００公里，佔全省高速公路總里程超８﹒７３％。後續若有相關
安排，將按照規定及時披露。該集團指，在沿線未來規劃方面，將布局綜合能源站點，覆蓋傳統
能源及新能源領域應用場景，將挖掘高速公路服務區、隧道群及邊坡荒地等空間潛力，將其轉化
為能源供給節點等。（ｗｈ）

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