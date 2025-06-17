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AH股新聞

17/06/2025 09:16

《行業數據》國家郵政局：５月快遞業務收入同比增７﹒５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家郵政局公布的５月郵政行業運行情況
顯示，５月，全國郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成１４９６﹒１億
元（人民幣．下同），同比增長７﹒５％；其中，快遞業務收入完成１２５５﹒５億元，同比增
長８﹒２％。郵政行業寄遞業務量完成１８７﹒８億件，同比增長１４﹒８％；其中，快遞業務
量完成１７３﹒２億件，同比增長１７﹒２％。１至５月，快遞業務收入累計完成５９２４﹒６
億元，同比增長１０﹒３％。
　
　　數據顯示，１至５月，中國郵政行業業務收入累計完成７１８７﹒３億元，同比增長
８﹒０％；其中，快遞業務收入累計完成５９２４﹒６億元，同比增長１０﹒３％。郵政行業寄
遞業務量累計完成８６１﹒８億件，同比增長１７﹒６％；其中，快遞業務量累計完成
７８７﹒７億件，同比增長２０﹒１％。同城快遞業務量累計完成６４﹒２億件，同比增長
５﹒８％；異地快遞業務量累計完成７０６﹒９億件，同比增長２１﹒５％；國際╱港澳台快遞
業務量累計完成１６﹒６億件，同比增長２２﹒４％。
　
　　同城、異地、國際╱港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的８﹒２％、８９﹒７％和
２﹒１％。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降１﹒０個百分點，異地快遞業務量的比
重上升１﹒０個百分點，國際╱港澳台業務量的比重基本持平。

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