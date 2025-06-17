《行業數據》國家郵政局：５月快遞業務收入同比增７﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家郵政局公布的５月郵政行業運行情況

顯示，５月，全國郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成１４９６﹒１億

元（人民幣．下同），同比增長７﹒５％；其中，快遞業務收入完成１２５５﹒５億元，同比增

長８﹒２％。郵政行業寄遞業務量完成１８７﹒８億件，同比增長１４﹒８％；其中，快遞業務

量完成１７３﹒２億件，同比增長１７﹒２％。１至５月，快遞業務收入累計完成５９２４﹒６

億元，同比增長１０﹒３％。



數據顯示，１至５月，中國郵政行業業務收入累計完成７１８７﹒３億元，同比增長

８﹒０％；其中，快遞業務收入累計完成５９２４﹒６億元，同比增長１０﹒３％。郵政行業寄

遞業務量累計完成８６１﹒８億件，同比增長１７﹒６％；其中，快遞業務量累計完成

７８７﹒７億件，同比增長２０﹒１％。同城快遞業務量累計完成６４﹒２億件，同比增長

５﹒８％；異地快遞業務量累計完成７０６﹒９億件，同比增長２１﹒５％；國際╱港澳台快遞

業務量累計完成１６﹒６億件，同比增長２２﹒４％。



同城、異地、國際╱港澳台快遞業務量分別佔全部快遞業務量的８﹒２％、８９﹒７％和

２﹒１％。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降１﹒０個百分點，異地快遞業務量的比

重上升１﹒０個百分點，國際╱港澳台業務量的比重基本持平。

