《駐京專電》鏈博會７月１６日至２０日在京舉行，宇樹科技等參展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國貿促會副會長于健龍在國新辦新聞發

布會上表示，由中國貿促會主辦、中國國際展覽中心承辦的第三屆鏈博會，將于今年７月１６日

至２０日在北京中國國際展覽中心順義館舉行，主題為「鏈接世界、共創未來」。中國貿促會邀

請泰國擔任本屆鏈博會主賓國。另外，山東省和廣東省將擔任主賓省。



于健龍表示，本屆鏈博會新面孔多，參展企業中既有很多連續三屆參展的鐵桿老朋友，也有

２３０多家首次參展的中外新夥伴。一些國內重要產業集聚地的企業積極組團參展，比如宇樹科

技、強腦科技等新銳企業將組成浙江人工智能產業鏈參展，湖北將有１８家具身智能企業亮相，

全球人工智能領軍企業美國英偉達也將首次在鏈博會上亮相並且參展。



＊美國參展商數量比上屆增長１５％＊



于健龍介紹，目前各方參展參會情況超出預期，６５０多家中外企業和機構將參展，涉及

７５個國家、地區和國際組織。世界５００強和行業龍頭企業佔比超過６５％。境外參展商佔比

達到３５％，其中歐美參展商達到境外參展商總數的５０％。美國參展商數量比上屆增長１５％

，有６０％是世界５００強企業。連同參展商帶來的５００多家產業鏈上下游合作夥伴，實際參

展商將達到１２００家。目前已有１００餘家境外機構確認屆時組團來華觀展洽談，比上屆增長

３０％。



于健龍又指，今屆鏈博會新產品多，預計展期將有超過１００項首發首秀首展，比上屆增加

１０％；新看點更多，將首次設置創新鏈專區，首發全球供應鏈指數矩陣，首次舉辦「鏈博首發

站」新品發布活動，首次發布各鏈條和展區可視化產業圖譜等。

