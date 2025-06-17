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AH股新聞

17/06/2025 15:40

【ＡＩ】百度兩大計劃推動ＡＩ直播與數字人，羅永浩任首席體驗官

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》百度（０９８８８）舉行ＡＩ　Ｄａｙ，
宣布百度電商將推出兩大計劃：夢蝶計劃及繁星計劃，旨在推動ＡＩ直播與數字人技術的發展。
　
　　夢蝶計劃：將打造超頭主播數字人，並提供流量與預算扶持，以提升百度優選平台上的超頭
主播數量。
　
　　繁星計劃：百度計劃追加１０萬個慧播星免費數字人，投入１億元數字人消費補貼，並提供
千萬級別的運營扶持，幫助普通人與中小企業開啟數字人直播。
　
＊百度優選與「交個朋友」戰略合作＊
　
　　百度副總裁、百度電商總經理平曉黎宣布，百度優選將與「交個朋友」達成戰略合作，羅永
浩將擔任百度慧播星首席體驗官，入駐百度優選平台，不定期進行「真人＋數字人」直播。
　
　　慧播星是「百度電商數字人直播方案」，是一種基於虛擬人物進行直播帶貨的新模式，該方
案有無需真人出鏡，降低直播成本等優勢。平曉黎介紹，羅永浩數字人１５日晚間在百度電商完
成的首場直播，吸引了超１３００萬人次觀看，ＧＭＶ突破５５００萬元，「用戶表示數字人直
播與真人直播已真假難辨」。
　
＊百度數字人的四大突破＊
　
　　此外，百度發布數字人的四大突破。一是上線了業界首個雙數字人互動直播間，提升營銷轉
化和Ｃ端體驗；二是基於文心４﹒５Ｔ升級，劇本模式讓數字人「懂創作」、「有個性」；三是
實現了業內首個多模態高度融合的數字人，讓數字人輕鬆實現超長待機；四是攻克多任務複雜場
景，數字人帶貨效果媲美真人。這背後是百度研制的「劇本」驅動多模協同的數字人技術，實現
了語言、聲音、形象的協調一致。
　
　　

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