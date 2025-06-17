《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟韌性彰顯，消費增速超預期

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同哈薩克斯坦總統托卡耶夫會談

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當地時間６月１６日下午，哈薩克斯坦總統托卡耶夫同中國國家主席習近平在阿斯塔納總統府舉

行會談。習近平指出，中哈關係歷經國際風雲變幻的考驗，始終保持高水平運行，這得益於山水

相連的地緣優勢和世代友好的歷史傳承，也是兩國共謀發展的必然選擇。中方始終從戰略高度和

長遠角度看待和發展中哈關係，願同哈方一道，堅定不移鞏固中哈友好，以中哈關係的穩定性和

正能量為地區乃至世界和平和發展作出更多貢獻。



前５月快遞業務收入同比增長１０﹒３％

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國家郵政局公布，１至５月，快遞業務收入累計完成５９２４﹒６億元，同比增長１０﹒３％。

５月，全國郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成１４９６﹒１億元，同

比增長７﹒５％；其中，快遞業務收入完成１２５５﹒５億元，同比增長８﹒２％。郵政行業寄

遞業務量完成１８７﹒８億件，同比增長１４﹒８％；其中，快遞業務量完成１７３﹒２億件，

同比增長１７﹒２％。



５月經濟運行總體平穩，消費市場延續向好勢頭

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５月，全國規模以上工業增加值同比增長５﹒８％，社會消費品零售總額同比增長６﹒４％。１

至５月，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長３﹒７％。國家統計局新聞發言人付凌暉表示

，５月，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有

進發展態勢，充分展現了我國經濟的韌性和活力。





《上海證券報》



５月多項經濟指標繼續改善，消費增速大幅回升

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國家統計局６月１６日發布最新數據顯示，５月，消費同比增速大幅回升，服務業生產指數進一

步加快，城鎮調查失業率下降……多項指標繼續改善，展現出經濟運行較強的韌勁和活力。國家

統計局新聞發言人付凌暉分析稱，從上半年情況看，中國經濟運行有望保持總體平穩、穩中有進

的發展態勢。下階段，政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、

積極應對，繼續為經濟穩定運行保駕護航。



深化對外開放合作，上交所組織上市公司赴歐洲推介交流

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為進一步完善對外開放格局、便利跨境資本投融資合作，上交所近日組織滬市優質上市公司代表

赴英國倫敦和瑞士日內瓦，開展資本市場推介與國際交流活動。此次活動通過公司集中路演、機

構一對一拜訪等形式深入交流、促進理解，全面展示中國資本市場的開放成果與發展潛力。



「第五套上市標準」蓄新能，科創板制度包容性不斷提升

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科創板開板６年來，已有２０家創新型生物醫藥企業採用第五套上市標準上市，塑造了中國生物

醫藥的創新版圖。科創板設立起就從科創企業發展的實際出發，推出五套上市標準。其中，第五

套上市標準面向未盈利但具備高成長性的科技企業。時值「科創板八條」發布一周年，市場各方

期待第五套上市標準的制度得以優化、預期更加明確。





《證券時報》



５月經濟動能積聚韌性彰顯，消費增速超市場預期

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５月份規模以上工業增加值同比增長５﹒８％，繼續保持較快增長；服務業生產指數同比增長

６﹒２％，增速比上月加快０﹒２個百分點。同期社會消費品零售總額同比增長６﹒４％，增速

比上月加快１﹒３個百分點。１－５月份服務零售額增速也比１－４月加快。市場機構普遍關注

到，５月社零總額同比增速明顯高於Ｗｉｎｄ統計的市場一致預期值。



農業農村部將開展加強品種全鏈條管理專項行動

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農業農村部近日印發《關於加強農作物品種全鏈條管理的若干措施》，旨在解決品種同質化問題

，培育突破性新品種，保障重要農產品供給。根據文件，農業農村部將從２０２５年起開展加強

品種全鏈條管理專項行動，力爭用３年時間在解決品種同質化問題上取得實質性進展。種質資源

方面，《若干措施》提出加快改良種質資源利用。



交易商協會規範市場秩序，嚴抓債市發行承銷

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中國銀行間市場交易商協會官網發布《關於加強銀行間債券市場發行承銷規範的通知》，針對市

場成員近期反映的低價承銷費、低價包銷、拼盤投資、利益輸送等問題，就銀行間債券市場發行

承銷有關事項進行通知，以進一步規範市場秩序，加強自律管理。通知主要圍繞四種情形對發行

人、承銷機構的發行承銷行為進行規範。（ｅｗ）

