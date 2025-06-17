《鍾之日記》金融論壇前夕，港股失兩萬四

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股三大指數收高，恒生指數高開４６點，惟Ａ股偏弱，生科股走軟，拖累港股失兩萬

四。陸家嘴金融論壇即將召開，投資者憧憬重磅金融政策，恒指全日跌８０點或０﹒３％，收報

２３９８０。全日主板成交超過２０２１億元。



＊Ａ股微跌，市場關注陸家嘴論壇＊



２０２５年陸家嘴論壇６月１８日至１９日在上海舉行。上海市委金融辦常務副主任周小全

在上月底的新聞發布會上透露，２０２５陸家嘴論壇期間，中央金融管理部門將發布若干重大金

融政策。人民銀行行長潘功勝將出席論壇的開幕式，致開幕辭並作主題演講。另外，國家外匯局

局長朱鶴新也將出席並作主題演講。



本屆陸家嘴論壇主題是「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，重點討論再保險

市場建設、科技金融和金融法治等問題。市場觀望明日論壇會否祭出新政，滬深股市全天悶局，

滬指收跌０﹒０４％，報３３８７﹒４０點，深成指軟０﹒１２％，創業板指跌０﹒３６％。兩

市全天成交１﹒２１萬億元人民幣，較上個交易日減７９億元或不足１％。



國家藥監局綜合司１６日發布《關於優化創新藥臨床試驗審評審批有關事項的公告（徵求意

見稿）》，推出創新藥臨床試驗３０日快速審批通道。可惜政策未能有效提振創新藥概念股，創

新藥板塊指數挫１﹒７％。



＊Ｌａｂｕｂｕ話題不斷，泡泡瑪特回吐６％＊



泡泡瑪特（０９９９２）潮玩Ｌａｂｕｂｕ大火後話題不斷，近日，內地知名主播李佳琦在

直播中談及Ｌａｂｕｂｕ。他表示，正版產品現在貨特別少，根本拿不到貨。他建議大家可以稍

微等一等，沒有必要加錢買。



正版缺貨，盜版趁虛而入。天眼查信息顯示，近日北京泡泡瑪特文化創意有限公司與永康某

公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛一審民事判決書公布。文書顯示，泡泡瑪特訴稱被告侵犯公司

「Ｌａｂｕｂｕ運動系列」美術作品著作權，被告未經許可，擅自在其１６８８網站的網店經營

活動中使用泡泡瑪特享有著作權的作品。最終法院判決被告立即停止對泡泡瑪特的侵犯行為，並

賠償經濟損失及維權合理費用１萬元人民幣。



「人」紅是非多，武漢天河機場海關近日對入境航班進行監管時，發現兩名選擇「無申報通

道」通關的旅客行李物品機檢圖像異常，開箱查驗後，從行李物品中查獲泡泡瑪特公仔共１４４

個；圖片顯示，１４４個公仔包裝盒均為Ｌａｂｕｂｕ３﹒０盲盒。兩名旅客自述攜帶上述物品

是幫他人托帶入境後售賣謀利。海關已依法對上述物品暫不予放行。



另外，泡泡瑪特乘勝追擊，旗下獨立飾品品牌ＰＯＰＯＰ全球第二家門店６月１４日已於北

京國貿正式開業。旗下三大「王牌」Ｌａｂｕｂｕ、Ｈｉｒｏｎｏ及Ｍｏｌｌｙ再被熱炒，部分

產品出現斷貨，其中，Ｌａｂｕｂｕ手鏈將近售罄。



內媒報道指，ＰＯＰＯＰ產品售價介乎３１９至２６９９元，但有兩款飾品售價上萬元，最

貴的項鍊採用純金和天然珍珠打造，售價近２萬元。品牌顧客以女性為主，超過８０％，北京門

店據報一小時錄逾１０宗交易，平均消費逾４００元。



泡泡瑪特早前漲幅驚人，今日明顯回調，收市報２５８﹒４元，跌超６％；新消費股跟挫，

老鋪黃金（０６１８１）軟６﹒７％，蜜雪集團（０２０９７）跌５﹒８％。



＊重磅公司排隊上市，香港新股火熱＊



近期香港新股市場火熱，吸引大量投資者關注。內地調味品生產商龍頭－－海天味業

（０３２８８）（滬：６０３２８８）香港招股周一（１６日）截止認購，市場消息指，公開發

售吸引逾３９萬人，超額認購９３０倍，海天味業計劃以招股價範圍上限３６﹒３元定價，發行

２﹒７９億股Ｈ股，高於最初２﹒６３億股發售規模，集資１０１億元。



緊接海天味業，另一受關注的新股－－吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行

（０２６４３）今日至周五（２０日）招股，計劃全球發售４４１７﹒８６萬股，當中約１０％

在港公開招股，其餘作國際發售，設１５％超額配股權，每股作價４１﹒９４元，每手１００股

，入場費４２３６﹒３元，預期於下周三（２５日）掛牌。是次集資引入基石投資者包括平治全

資附屬Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ；億緯鋰能（深：３０００１４）全資附屬億緯亞洲等６家

公司，估計是次招股集資淨額約１９﹒８９億元大部份用於未來三年公司業務發展。



此外，被稱為「Ａ股支付第一股」－－拉卡拉（深：３００７７３）、全球第二大及中國最

大的高速銅纜製造商－－沃爾核材（深：００２１３０）亦公告正申請港股上市。



２０２５年迄今，香港新股市場已突破６００億元的集資額，暫居全球首位。機構預計全年

將有８０家新股上市，其中Ａ＋Ｈ股佔比可能達５０％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

