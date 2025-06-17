《Ａ股焦點》拉卡拉跌１％，擬香港上市，加快數字貨幣跨境應用

《經濟通通訊社１７日專訊》拉卡拉（深：３００７７３）昨晚（１６日）發布公告稱，為
推進公司國際化發展戰略，構建國內國際雙循環格局，打造國際資本運作平台，加快數字貨幣在
跨境場景的應用，進一步提升公司國際競爭力，公司正在籌劃境外發行股份（Ｈ股）並在香港聯
交所上市事項。
拉卡拉今早高開低走，現跌１﹒１４％，報２６﹒９８元（人民幣．下同）。
作為國內首批第三方支付企業之一，拉卡拉主要業務包括數字支付業務以及科技服務業務兩
大部分。隨著第三方支付市場競爭日益激烈，公司２０２４年以及２０２５年一季度營業收入以
及淨利潤均出現了同比雙降的局面。
２０２４年，拉卡拉數字支付業務的交易金額達到４﹒２２萬億元。今年一季度，受季節性
因素、春節長假及行業整體承壓的影響，公司支付交易金額為９８２０億元，同比下降了
１０﹒５１％，導致收入與淨利潤的同比減少。
博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博表示，拉卡拉面臨的挑戰不容忽視。港股投資者對盈利
能力和成長性要求更高，如果能在Ｈ股上市，拉卡拉當前的盈利能力與估值邏輯是否能獲得長期
認可需要觀察。（ｊｑ）
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