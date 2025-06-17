《Ａ股焦點》三隻松鼠微升，終止收購湖南愛零食

《經濟通通訊社１７日專訊》計劃發行Ｈ股、香港主板掛牌上市的三隻松鼠

（深：３００７８３）昨晚（１６日）公告，宣布終止對湖南愛零食科技有限公司的收購計劃。



對於終止收購的影響，三隻松鼠強調此次終止的僅為意向性協議，雙方未簽訂正式投資協議

，因此不會對公司的生產經營、經營業績及未來戰略規劃造成重大不利影響，亦不存在損害股東

利益的情況。



三隻松鼠今早高開低走，現微升０﹒０４％，報２７﹒０６元人民幣。



回溯至２０２４年１０月，三隻松鼠第三屆董事會第十七次會議審議通過《關於簽訂＜投資

意向協議＞的議案》，旗下全資子公司安徽一件事創業投資有限公司擬以不超過２億元人民幣收

購湖南愛零食科技有限公司的控制權或相關業務及資產。彼時，作為華中地區量販零食品牌，愛

零食科技憑借「低價走量」模式開出超千家門店，一度被視為三隻松鼠從電商向線下滲透的重要

抓手。



據公告披露，２０２５年１月２４日，雙方協商後將《投資意向協議》有效期及排他性條款

從原定的９０天延長至正式投資協議簽署日，並繼續就交易具體方案做進一步磋商。然而，經過

數月談判，雙方最終因「部分核心條款未達成一致」宣告終止本次收購事項。



業內分析人士認為，對於三隻松鼠而言，如何在控制成本的前提下，通過自建、合作或收購

等多種方式構建線下壁壘，仍是其全渠道轉型的核心命題。（ｊｑ）

