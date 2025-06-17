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AH股新聞

17/06/2025 10:44

《Ａ股焦點》韋爾股份微升，正式更名為豪威集團

　　《經濟通通訊社１７日專訊》韋爾股份（滬：６０３５０１）昨晚（１６日）公告，公司名
稱已正式變更為「豪威集成電路（集團）股份有限公司」，並已完成工商登記。公司證券簡稱將
於２０２５年６月２０日起變更為「豪威集團」。
　
　　韋爾股份今早高開高走，現微升０﹒３５％，報１２６﹒３４元（人民幣．下同）。
　
　　公司表示，韋爾股份近年來已逐步構建起圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方
案三大業務體系。此次更名為「豪威集團」是基於公司目前主營產品品牌影響力及產品類型佔比
情況，為了更加全面地體現公司的產業布局和實際情況，準確反映公司未來戰略發展方向，便於
集團化管理及精細化管控，進一步發揮公司品牌效應及品牌優勢，提升市場影響力，同時增加投
資者對公司業務情況的理解和投資判斷。
　
　　回溯公司歷史，本次改名源於２０１９年韋爾股份完成的一場「蛇吞象」式併購。２０１８
年，韋爾股份的營收為３９﹒６４億元，總資產４６﹒００億元，而被收購標的北京豪威科技，
同期的營收為８７﹒１０億元，總資產約８７﹒９８億元，體量遠超收購方。豪威技科曾是全球
ＣＭＯＳ圖像傳感器（ＣＩＳ）領域的明星企業，１９９５年成立於美國硅谷，是蘋果早期的供
應商。
　
　　對豪威科技的收購，徹底重塑了韋爾股份的基因。目前其業務內核與營收支柱已不再是上市
之初的半導體分銷，而是以圖像傳感器為核心的芯片設計。更名之後，這家芯片巨頭將更聚焦在
手機、汽車、ＡＩ視覺等多個賽道的布局。（ｊｑ）

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