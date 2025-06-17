【新股上市】沃爾核材向香港聯交所遞交發行Ｈ股上市申請

《經濟通通訊社１７日專訊》沃爾核材（深：００２１３０）今日早間公告，已於２０２５

年６月１６日向香港聯交所遞交了發行境外上市股份（Ｈ股）並在香港主板掛牌上市的申請。中

信建投國際、招商證券國際為聯席保薦人。



公告指出，此次發行的認購對象包括香港公眾投資者、符合條件的境外投資者及境內合格投

資者。本次發行並上市尚需滿足多項條件，包括取得中國證監會的備案、香港證監會、香港聯交

所及其他有關監管機構的批准，因此存在不確定性。



沃爾核材今早高開低走，現跌１﹒９５％，報２３﹒０７元（人民幣．下同）。



招股書顯示，沃爾核材是高速數據通信與可替代能源電力傳輸綜合解決方案提供商，亦是製

造及銷售高速數據通信重要元器件高速銅纜市場的領軍企業。根據弗若斯特沙利文的資料，按

２０２４年全球收入計，沃爾核材為全球第二大及中國最大的高速銅纜製造商，全球市場份額為

２４﹒９％。



業績方面，２０２２年度、２０２３年度、２０２４年度，沃爾核材實現收入分別約為

５３﹒３７億元、５７﹒１９億元、６９﹒２０億元；同期，年內溢利分別為６﹒６０億元、

７﹒５８億元、９﹒２１億元。（ｊｑ）

