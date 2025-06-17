螞蟻國際發布首份可持續發展報告：四大業務板塊，６Ｔ可持續框架

《經濟通通訊社１７日專訊》螞蟻集團２０２４年３月重組，註冊地在新加坡的螞蟻國際正

式獨立運營，螞蟻國際在６月１６日發布獨立運營以來首份可持續發展報告，首次披露了螞蟻國

際的主要業務構成，以及多項業務數據。



此外，螞蟻集團正有意將海外板塊－－螞蟻國際單獨在香港上市，目前正在和監管部門溝通

可能性。《財新》引述接近螞蟻的知情人士稱，目前的信息顯示沒有政策障礙。



＊四大業務板塊，連接超１億商戶與１７億消費者帳戶＊



螞蟻國際的四大業務板塊為：全球整合錢包門戶服務（Ａｌｉｐａｙ＋）、全球商家支付服

務（Ａｎｔｏｍ）、全球企業帳戶服務萬里匯（ＷｏｒｌｄＦｉｒｓｔ）及場景金融業務

（Ｂｅｔｔｒ），服務覆蓋全球２００多個國家和地區，連接超１億商戶與１７億消費者帳戶。



螞蟻集團曾提出全球化４Ｔ原則：全球旅行（Ｔｒａｖｅｌ）構建全球化紐帶；全球貿易

（Ｔｒａｄｅ）賦能商業繁榮；科技共享（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）驅動開放創新；數字人才

（Ｔａｌｅｎｔ）激活本土增長。根據業務發展，螞蟻國際增加了全面助力小微群體蓬勃增長

（Ｔｈｒｉｖｅ）和構築信任基石（Ｔｒｕｓｔ）打造強韌商業生態，形成了６Ｔ可持續發展新

框架。



＊２０２４年拉動入境消費額、交易筆數同比增長均超３倍＊



在全球旅行（Ｔｒａｖｅｌ）領域，螞蟻國際旗下Ａｌｉｐａｙ＋通過與３６個電子錢包及

國家二維碼支付體系合作，連接全球超１７億用戶和１億商戶，其中９０％為中小企業。在支持

國家入境支付便利化工作方面，螞蟻國際攜手１３個境外電子錢包及７大主流國際銀行卡，推出

Ａｌｉｐａｙ＋「外包內用」和支付寶「外卡內綁」兩套方案。２０２４年，由此帶動國際消費

者近７００萬，拉動入境消費額、交易筆數同比增長均超３倍。



＊助力１２０萬家中小企業參與全球貿易，去年交易額１０００億美元＊



在推動商貿繁榮（Ｔｒａｄｅ）方面，ＷｏｒｌｄＦｉｒｓｔ２００４年成立於英國倫敦，

２０１９年被螞蟻以約７億美元收購，也是螞蟻布局全球跨境電商和外貿Ｂ２Ｂ支付的重要抓手

，助力全球超１２０萬家中小企業參與全球貿易，２０２４年交易額１０００億美元。在支持中

國企業出海業務方面，萬里匯的護航計劃覆蓋跨境支付、訂單履約、外匯管理及金融服務各環節

，幫助出海商家資金流轉效率提升３０％。Ａｎｔｏｍ覆蓋３００多種支付方式，可幫助商戶觸

達２００多個市場的消費者，成為眾多中國出海電商、電娛、航旅和新能源企業的全球支付夥伴

。



在科技促小微增長（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｔｈｒｉｖｅ）方面，螞蟻國際

２０１５年以來已為２３個國家和地區的３１個合作夥伴提供數字科技支持。過去兩年，公司加

大投資ＡＩ、區塊鏈和加密科技應用，投入服務中小企業和新興市場。如支付ＡＩ助手「

Ａｎｔｏｍ Ｃｏｐｉｌｏｔ」可將集成支付系統的時間縮短９０％。２０２５年６月，螞蟻國

際面向金融科技行業推出首個ＡＩ即服務（ＡＩａａＳ）平台－－Ａｌｉｐａｙ＋ ＧｅｎＡＩ

Ｃｏｃｋｐｉｔ，幫助新興市場實現ＡＩ原生的可信金融和數字化服務。



同時，在場景金融業務中，平台科技部門憑借ＡＩ外匯模型和區塊鏈結算技術突破，和全球

各大銀行達成了廣泛商業化合作，幫助中小企業應對跨境流動性波動。信貸科技部門、新加坡星

熠數字銀行和香港螞蟻銀行與夥伴合作，為新興市場１５００萬小微用戶提供信貸及其他普惠金

融服務。（ｃｔ）

