《中國要聞》習近平同哈薩克總統會談，強調齊心推進全方位合作

《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》報道，當地時間６月１６日下午，正在出訪哈薩

克的中國國家主席習近平，與哈薩克總統托卡耶夫舉行會談。習近平指出，中方始終從戰略高度

和長遠角度看待和發展中哈關係，願同哈方一起，堅定不移鞏固中哈友好，以中哈關係的穩定性

和正能量為地區乃至世界和平和發展作出更多貢獻。會談後，兩國元首共同見證雙方交換１０餘

份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。



＊習近平：在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾＊



習近平強調，中哈都處在各自發展振興的關鍵階段，兩國要齊心協力推進全方位合作。一要

以高水平戰略互信引領雙邊關係發展，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續堅定相互支持

，推進發展戰略對接，在亂雲飛渡中做彼此堅強的後盾，在發展振興中做彼此有益的助力。二要

以高質量共建「一帶一路」促進兩國合作提質升級，鞏固貿易、投資、能源等傳統合作優勢，推

進跨境鐵路項目建設和口岸基礎設施改造，提升互聯互通水平，拓展高新技術合作，推動綠色可

持續發展。三要以全方位安全合作維護兩國和平安寧，擴大執法安全和防務交流，共同打擊「三

股勢力」，深化應急管理和防災減災合作。四要以多元化人文交流夯實中哈友好根基，辦好哈薩

克斯坦「中國旅遊年」，鼓勵青年、媒體、智庫、地方加強交流。



習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，中哈雙方要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和

以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明維護廣大發展中國家共同利益。



＊托卡耶夫：哈中相互支持，不受國際局勢影響＊



托卡耶夫表示，哈中有著加強合作的強烈政治意願，在主權、安全等涉及彼此核心利益問題

上始終相互支持，不受國際局勢變化影響。哈方願同中方深化戰略互信和全方位互利合作，將兩

國關係提升到新水平。兩國要高質量共建「一帶一路」，拓展貿易、投資、工業、農業、能源、

交通等領域合作，密切文化、教育、體育、旅游等領域人文交流。哈方高度評價並積極支持中國

維護國際公平正義的擔當努力，願同中方在聯合國、上海合作組織、金磚、中國－中亞機制、亞

信等多邊機制中繼續密切合作、相互支持，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

（ｒｙ）

