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AH股新聞

17/06/2025 09:10

《中國要聞》創新藥研發重大利好，臨床試驗審評縮至３０個工作日

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家藥品監督管理局１６日發布《關於優化創新藥臨床試驗審
評審批有關事項的公告（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），其中提到，核心創新藥品種
的臨床試驗審評審批周期有望壓縮至３０個工作日。
　
＊３０日極速通道，惠及三大類創新藥＊
　
　　根據《徵求意見稿》，藥物臨床試驗申請審評審批３０日通道支持國家重點研發品種，鼓勵
全球早期同步研發和國際多中心臨床試驗，服務臨床急需和國家醫藥產業發展。符合資質的藥物
應當為中藥、化學藥品、生物制品１類創新藥，主要包括三類：一是國家支持的重點創新藥。二
是入選國家藥品監督管理局藥品審評中心兒童藥星光計劃、罕見病關愛計劃的品種。三是全球同
步研發品種。
　
　　中信建投證券表示，近年來，創新藥企營業收入逐步增長，虧損實現縮窄，研發費用基本持
平。在政策上，集採與醫保談判常態化，商保帶來潛在增量，對創新藥的支持力度有望進一步增
加。在技術上，全球ＡＤＣ藥物２０２３年銷售額達１０４億美元，中國相關公司加速ＡＤＣ布
局與推進，逐漸迎來收獲期。中國創新藥全球競爭力持續增強，ＮｅｗＣｏ模式成為創新藥出海
新選擇。國家政策鼓勵創新藥發展，新技術推動行業快速發展，出海迎來新機會。
　
　　銀河證券表示，醫藥板塊經歷較長時間調整，整體估值處於較低水平，且公募持倉低配，
２０２５年在支持引導商保發展的政策背景下，支付端有望邊際改善，創新藥械有望獲益。
（ｒｙ）

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