《中國要聞》創新藥研發重大利好，臨床試驗審評縮至３０個工作日

《經濟通通訊社１７日專訊》國家藥品監督管理局１６日發布《關於優化創新藥臨床試驗審

評審批有關事項的公告（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），其中提到，核心創新藥品種

的臨床試驗審評審批周期有望壓縮至３０個工作日。



＊３０日極速通道，惠及三大類創新藥＊



根據《徵求意見稿》，藥物臨床試驗申請審評審批３０日通道支持國家重點研發品種，鼓勵

全球早期同步研發和國際多中心臨床試驗，服務臨床急需和國家醫藥產業發展。符合資質的藥物

應當為中藥、化學藥品、生物制品１類創新藥，主要包括三類：一是國家支持的重點創新藥。二

是入選國家藥品監督管理局藥品審評中心兒童藥星光計劃、罕見病關愛計劃的品種。三是全球同

步研發品種。



中信建投證券表示，近年來，創新藥企營業收入逐步增長，虧損實現縮窄，研發費用基本持

平。在政策上，集採與醫保談判常態化，商保帶來潛在增量，對創新藥的支持力度有望進一步增

加。在技術上，全球ＡＤＣ藥物２０２３年銷售額達１０４億美元，中國相關公司加速ＡＤＣ布

局與推進，逐漸迎來收獲期。中國創新藥全球競爭力持續增強，ＮｅｗＣｏ模式成為創新藥出海

新選擇。國家政策鼓勵創新藥發展，新技術推動行業快速發展，出海迎來新機會。



銀河證券表示，醫藥板塊經歷較長時間調整，整體估值處於較低水平，且公募持倉低配，

２０２５年在支持引導商保發展的政策背景下，支付端有望邊際改善，創新藥械有望獲益。

（ｒｙ）

