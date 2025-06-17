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17/06/2025 15:57

《兩岸關係》台灣列華為等入出口黑名單，北京：跪美只會毀台

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據報道，台灣當局將華為和中芯國際公司列入台灣版的「實體
清單」。在北京，外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中方一貫反對美方將科技和
經貿問題政治化，泛化國家安全概念，濫用出口管制和長臂管轄，對中國進行惡意封鎖打壓。民
進黨當局「跪美」、「媚美」只會害台、毀台。（ｊｑ）

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